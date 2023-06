La judicieuse Bourse de pièces d’Axial

Les 370 carrossiers du réseau Axial peuvent désormais mettre en ligne leurs pièces inutilisées et les proposer aux autres membres de l’enseigne via une Bourse. Astucieux, économique et écologique.

A la demande de ses 370 adhérents, l’enseigne de carrosseries Axial vient de mettre en ligne une bourse de pièces à l’usage exclusif des membres du réseau. L’entraide opérationnelle, l’économie circulaire et l’optimisation des déchets ont été les moteurs de cette création.

En ligne dans l’Intranet du réseau depuis quelques semaines, l’offre contient déjà quelques dizaines de pièces, proposées à des prix remisés. La solution se contente de mettre en relation l’offre et la demande et laisse la liberté aux carrossiers de finaliser leur transaction et d’établir les modalités d’expédition.

La Bourse de pièces rend service aux carrossiers en optimisant, d’un côté, l’approvisionnement des pièces sur stock et de l’autre, en déstockant celles qui ne peuvent être retournées. Elle intègre une logique d’économie circulaire en remettant dans le circuit des pièces neuves, disponibles dans le réseau et inutilisées. Axial voit dans cette Bourse une solution de bon sens. D’un côté, des adhérents s’encombrent d'un stock dormant et de l’autre, des carrossiers sont bloqués à l’atelier parfois à cause d’un manque ou d'un reliquat de pièce à livrer.

Dénicher l'introuvable

L’outil, orienté sur la pièce introuvable, n’est pas destiné à concurrencer les marchés de la pièce neuve mais à compléter la boite à outils maison. Solution pratique et de proximité, elle peut débloquer des situations liées à l’indisponibilité de pièces. « Ces cas de figure ne sont pas rares et concernent tous les véhicules, même les plus récents ou les plus courants » constate Adeline Bourdon, présidente de la Carrosserie Bourdon, membre du conseil d’administration d’Axial.