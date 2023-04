La Ligier Myli demeurera toujours française

Ligier se branche progressivement. Alors que le fabricant de voitures sans permis proposait jusqu’à maintenant des quadricycles thermiques, il commercialisera bientôt ses premières unités en version électrique. Un virage technologique déjà engagé sur les véhicules utilitaires, uniquement vendus en motorisation électrique en Europe. Myli pour « My Ligier » comme le souligne François Ligier, président de Ligier Group, est en cours de production dans l’usine de Boufféré (85) et les livraisons interviendront dès mai 2023. L’objectif commercial de cette année est clair : vendre en Europe 3 000 utilitaires électriques et 3 000 quadricycles électriques. Pour le marché hexagonal, sur ces 3 000 quadricycles électriques, François Ligier table 900 immatriculations.

D’ailleurs, Ligier Group ne cesse de croître en termes de performances. D’un point de vue commercial tout d’abord, puisqu’il est passé de 10 470 unités vendues en Europe en 2017 à 17 500 unités anticipées pour 2023. Notons que l’entreprise française réalise 50 % de ses ventes en dehors du territoire national. Le chiffre d’affaires s’envole d’année en année lui aussi : 131 millions d’euros en 2017 contre 248 millions d’euros attendus cette année. Ligier Group enregistre 26 % de parts de marché des quadricycles légers en Europe, et la marque Ligier est marque n°1 des voitures sans permis en Italie et en Suède. D’ici à 2028, Ligier Group ambitionne de vendre 30 000 voitures sans permis et 10 000 véhicules utilitaires par an, générant un chiffre d’affaires de 400 millions d’euros. Malgré cette croissance, François Ligier met un point d’honneur à conserver l’activité industrielle dans le pays : « Nous sommes une marque française et je ne le conçois pas autrement. Défendre cette industrie française est pragmatique, elle fait sens. C’est aussi un gage de savoir-faire pour nos clients ».

Des équipements de pointe

Comme tous les quadricycles, la Myli peut embarquer jusqu’à deux passagers et requiert le permis AM (ancien BSR) pour tout conducteur né après le 31 décembre 1988. 14 ans est le minimum légal. En France, depuis 5 ans, un modèle sur deux de quadricycle de la marque est vendu pour un mineur. Toutefois, afin de prévenir tout comportement routier dangereux, la vitesse maximale du véhicule est plafonnée à 45 km/h ce qui lui confère « des statistiques de mortalité très faibles comparé à d’autres véhicules », vante François Ligier. La gamme de la Myli se compose de quatre niveaux de finition (Good, Idéal, Epic et Rebel) et les prix débutent entre 12 499 et 17 099 euros. Notons que ces tarifs ne tiennent pas compte de la déduction du bonus écologique fixé à 900 euros en 2022, pour les véhicules de la catégorie L6.

La gamme de prix et les équipements (caméra de recul, tablette tactile 10 pouces, prise USB, etc.) sont identiques à la gamme thermique « car ce n’est pas parce que les conducteurs n’ont pas le permis qu’ils n’ont pas le droit de bénéficier d’un haut niveau d’équipement », insiste le président. D’ailleurs, la Myli est équipée de la climatisation et de la direction assistée. Une première sur une voiture sans permis. En outre, les clients peuvent choisir parmi trois niveaux de batterie (4,14 kWh, 8,28 kWh et 12,42 kWh) permettant de garantir une plus grande autonomie de déplacement avec une charge, soit 63, 123 ou 192 kilomètres. Le temps de recharge s’échelonne entre 2 h 30 et 6 h 15. À vide, la cylindrée ne dépasse pas les 425 kg. Celle-ci sera disponible dans le réseau de Ligier Group courant mai, au sein des 180 points de vente existants.