La Ligier Myli sera proposée dès 12 499 euros dans le réseau

Les clients français âgés de plus de 14 ans pourront s’offrir ce quadricycle 100 % électrique en déboursant 12 499 euros (hors bonus écologique). La grille tarifaire culmine jusqu'à 18 799 euros.

Fin septembre, le constructeur de voitures sans permis annonçait son passage à l’électrique grâce à la commercialisation de la Myli au printemps 2023. Si son design n’a pas encore été dévoilé, Ligier Group vient de communiquer davantage d’informations concernant ses tarifs et sa fiche technique.

Dès son lancement, l'électrique Myli sera proposée en France à partir de 12 499 euros et jusqu’à 18 799 euros dans sa configuration la plus haut de gamme. Notons que ce tarif ne tient pas compte de la déduction du bonus écologique fixé, pour les véhicules de la catégorie L6, à 900 euros en 2022.

Trois niveaux de batterie

Certains équipements seront disponibles de série ou en option sur les différentes finitions, à avoir la direction assistée, la tablette tactile 10 pouces avec Carplay Android Auto, le siège conducteur chauffant ou encore la climatisation. Sous le capot, la voiture sera équipée de série d’un moteur français de la marque Valeo et de batteries françaises de la marque E4V.

Comme toute voiture sans permis, Myli ne peut embarquer que deux passagers maximum (conducteur compris) et affiche une vitesse maximale limitée à 45 km/h. Elle sera proposée avec quatre niveaux de finition et trois niveaux de batterie pour garantir une plus grande autonomie de déplacement. À vide, la cylindrée ne dépasse pas les 425 kg. Enfin, la batterie de Myli pourra être complètement rechargée en 2 h 30.

Disponible chez Jean Lain Mobilités

La Ligier Mily sera notamment distribuée par le groupe Jean Lain Mobilités à Voglans (73) qui vient d’intégrer la marque à son portefeuille. Depuis 2018, via son label Jean Lain-e, l’opérateur commercialise une dizaine de marques destinées à répondre aux besoins de mobilité urbaine auprès des professionnels et des particuliers. L’ouverture d’autres points de vente à travers la région Auvergne-Rhône-Alpes est prévue courant 2023.