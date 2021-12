La LLD conforte sa place de leader du marché

La location longue durée séduit toujours plus de clients. Le mois dernier, 46 190 nouveaux véhicules (sur 100 138 VP+VUL) ont été immatriculés en location longue durée sur le marché français. Cela correspond toutefois à une légère baisse (- 6 %) par rapport à la même période l'an passé. Quoi qu'il en soit, les financements de véhicules neufs en LLD concernent désormais plus d'un véhicule sur trois en France, révèle Sesamlld dans son dernier flash mensuel. « Malgré la baisse de l'offre automobile, le marché de la LLD conserve une place importante et représente 31,6 % des immatriculations totales (110 416 unités, ndlr) », révèle le syndicat professionnel.

Les véhicules électrifiés et les énergies alternatives bien placés en LLD

À la lecture des statistiques publiées par Sesamlld, il est intéressant de noter que les immatriculations en LLD concernent davantage les véhicules électrifiés que les véhicules thermiques.

Ainsi, les véhicules 100 % électriques et hybrides rechargeables représentent 19 % des immatriculations LLD comptabilisées le mois dernier. « Sous l'effet des règlementations, la part du diesel chute à 40,4 % des immatriculations, contre 59,9 % en novembre 2020. Cette tendance dans le renouvellement des parcs profite aux véhicules à essence, qui représentent 26,9 % des véhicules, contre 22,9 % en 2020 », commente le syndicat.

Enfin, les véhicules fonctionnant aux énergies alternatives (GPL, GNV, bioGNV, etc.) « stagnaient à un niveau très faible il y a encore un an (0,2 % en novembre 2020). Ils représentent maintenant 1,9 % des immatriculations LLD, soit un volume six fois plus important » est-il précisé. Une hausse qui serait le fruit d'un engouement des clients (particuliers comme professionnels) pour « les véhicules a biocarburation essence-GPL et superéthanol-électricité. »