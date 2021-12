La LOA du Crédit Agricole devient tout-en-un

Dans un marché automobile en pleine mutation, porté davantage par l’économie de l’usage que de possession, Crédit Agricole Leasing & Factoring fait évoluer son offre locative de véhicules afin de proposer à ses clients agri-pros et entreprises une solution souple tout-en-un. Dorénavant, l'entité proposera la location avec option d’achat (LOA) automobile avec services, afin de financer directement dans les agences bancaires du groupe à la fois les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires légers, ainsi que les principaux services (entretien, assurances pertes financières et emprunteur, extension de garantie constructeur, assistance en cas de panne et véhicule de remplacement).

Cette adaptation a pour objectif de faire de cette offre « une référence sur les marchés des professionnels, des entreprises et des agriculteurs en complément à la location longue durée ».