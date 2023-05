La location courte durée s'envole encore en avril 2023

D’après le cabinet AAA Data, le marché automobile français des voitures particulières en avril 2023 a enregistré un total de 132 509 immatriculations, soit une progression de 21,88% par rapport à la même période l’an passé qui avait un niveau assez bas tout de même.

Si l’on regarde la répartition de ces ventes suivant les différents canaux, les données brutes sont tout de suite beaucoup moins séduisantes…

Ventes tactiques chez les loueurs : le retour

En effet, toujours d'après les données de AAA Data, le canal saisonnier des loueurs courte durée affichent une hausse de 78,13% en avril 2023 par rapport à la même période l’an passé. Ce qui place ce canal non rentable pour les constructeurs automobiles à hauteur de 16,02% de parts de marché. C’est considérable quand l’on sait que la pénurie des semi-conducteurs et les problèmes de production perdurent. C’est donc un signal d’un problème de prise de commandes chez certains constructeurs.

Le marché des particuliers au plus bas

L’inflation des prix des voitures emmenée par la crise en Ukraine et l’avènement des véhicules électrifiés toujours plus chers d’au moins 30 à 40%, le canal le plus rentable des particuliers est en grande souffrance. Même si ce canal progresse de 22% en avril 2023, sa part de marché s’apprécie à 42,5% bien de la moitié des ventes autrefois.

« Le marché est porté par la forte poussée « saisonnière » des loueurs courte durée et une bonne dynamique chez les particuliers et les sociétés » confirme Julien Billon directeur général de AAA Data. « Les portefeuilles des commandes à produire et à livrer sont toujours aussi positifs mais le flux de commandes à venir lui reste en baisse et vient confirmer un horizon peu amène sur le second semestre ».

Une croissance entretenue par la livraison du portefeuille de commandes

La réalisation des portefeuilles de commande des marques alimente l’entretien de cette belle dynamique. Les nouvelles commandes, elles, restent mal orientées pour les prochaines livraisons.

Les nouvelles commandes encore en recul

Le contexte inflationniste commence à peser très concrètement en termes d’incertitudes et de reports d’achat automobile tant pour les particuliers que pour les sociétés. La hausse des taux de son côté met en tension le financement qui devra trouver le bon équilibre entre les loyers, les durées et les valeurs résiduelles notamment du véhicule électrique.

« Avec + 21,88 % en avril, le marché automobile semble reprendre des couleurs mais reste en réalité dans le flou », commente Xavier Horent délégué général de Mobilians (ex CNPA). « La tendance est tirée par l’effet saisonnier des livraisons aux loueurs courte durée et aux particuliers. Le flux de commandes nouvelles, toujours orienté à la baisse, indique cependant les difficultés à venir au cours du second semestre ».