Comment la location longue durée (LLD) a su s'imposer en France

La location longue durée (LLD) est un produit apprécié des Français... et particulièrement des flottes d'entreprise. Au cours de l’année 2022, cela s’est d’ailleurs vérifié mois après mois, en scrutant les chiffres du Syndicat Syndicat des Entreprises des Services Automobiles en LLD et des Mobilités (Sesam LLD). Sans surprise, la baisse globale des immatriculations de véhicules neufs sur le territoire a toutefois affecté le bilan annuel de la LLD.

Pour mémoire, l'an passé, 1 787 099 véhicules neufs (voitures particulières et véhicules utilitaires légers) ont été mis à la route en France (soit - 9,9 % par rapport à 2021) dont 636 628 unités sur le canal des flottes (administrations, entreprises et loueurs hors courte durée), en recul de 11,8 %.

Concernant plus spécifiquement la location longue durée, le volume de véhicules neufs rattachés à un contrat de LLD - tous loueurs confondus - a reculé de 11,4 % sur un an, pour s'établir à 487 236 unités. « Un véhicule immatriculé sur quatre l'est par l'intermédiaire de la LLD et près de deux sur trois le sont » sur le canal BtoB, commente Sesam LLD.

La flotte LLD en progression

Dans les flottes, ce sont donc 363 266 contrats de LLD qui ont été enregistrés l'an passé. Les deux-tiers des véhicules étant commandés par des entreprises, le tiers restant par les administrations.

« La part de marché de la location longue durée en entreprise baisse très légèrement (59 % en 2022 contre 60 % en 2021). Il s'agit d'une diminution conjoncturelle qui s'explique en grande partie par la succession de crises depuis 2020 (pandémie de Covid-19, pénurie de semi-conducteurs, problèmes logistiques, guerre en Ukraine...). Cependant, les clients compensent logiquement par l'allongement des contrats. C'est pourquoi la flotte gérée en LLD continue de progresser », indiquent François Brabander, président du syndicat et Stéphane Copie, président de la commission Opérations. La flotte gérée en LLD atteint donc 1 569 888 véhicules. (+2,1 %).