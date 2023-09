La location longue durée performe au 2e trimestre 2023 sur fond de transition énergétique

Dans le détail et selon les chiffres du Sesam LLD, avec 155 831 immatriculations en location longue durée, soit 28,6 % des immatriculations du marché automobile, la part des LLD aux entreprises s’établit à 62 % des immatriculations des véhicules d’entreprise. Le segment VP du marché LLD enregistre une hausse de 13,1 % par rapport au trimestre précédent (123 427 immatriculations vs l109 132 immatriculations). Les véhicules de société suivent la tendance avec 4 883 immatriculations LLD ce trimestre, soit une hausse de 17,1 %. Enfin, la location longue durée de VUL est en croissance, avec 21 480 immatriculations au T2 2023, soit une augmentation exceptionnelle de 32 %.

Une évolution permanente du mix énergétique

La transformation énergétique du parc est d’autant plus flagrante que les ventes augmentent. Les électriques font l’objet d’une demande particulière des clients aux loueurs et représentent 11,4 % des immatriculations en LLD. Ainsi, la part des véhicules électriques et hybrides rechargeables augmente à 32 800 unités, constituant 21,1 % des immatriculations sur le trimestre. Dans le détail, on observe que les immatriculations hybrides rechargeables en LLD augmentent peu (+ 0,6 point). À l’inverse, les véhicules électriques progressent significativement (+ 5,2 points).

Net recul des motorisations thermiques

Du fait de l’interdiction des véhicules Diesel dans un nombre croissant d’agglomération, les immatriculations LLD diesel sont à la baisse. Ainsi, la part de véhicules Diesel s'établit à 23,8 % du marché pour 37 017 immatriculations sur la période. Malgré les contraintes poussant aux véhicules faibles émissions, les véhicules essence représentent 34 % des immatriculations, soit 52 998 immatriculations et plus d’un véhicule sur trois immatriculé en LLD. Enfin, après plusieurs trimestres de croissance, la part de véhicules aux autres énergies (GPL, gaz naturel etc.) arbore 4 557 immatriculations, pour représenter 2,8 % des immatriculations en LLD. Cet essor provient principalement du développement de l’offre de véhicules à bicarburation GPL et de l’offre superéthanol E85.