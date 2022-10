La Macif angle ses services sur les mobilités

Assurer les véhicules et leurs conducteurs, oui, mais pas seulement. Des jeunes aux seniors, de l’autopartage aux navettes autonomes, de nouvelles préoccupations de mobilité apparaissent sur la route et la Macif compte bien les accompagner.

Avec plus de 6 millions de véhicules assurés (dont environ un tiers de motos et deux tiers de voitures) et une soixantaine d’années d’existence, la Macif n’a plus rien à prouver dans son domaine. Toutefois, il y a toujours matière à se réinventer dans son offre et cela l’assureur l’a bien compris. « Nous sommes attachés à faire bouger les lignes en fonction des besoins futurs », formule Yann Arnaud, directeur des Réponses Besoins sociétaires et innovation au sein du groupe Macif.

Se positionner avec des services inédits et innovants

Engagé à « investir dans la sécurité de tous, à la demande du client et non plus seulement lors d’un événement déclencheur » de type accident, le spécialiste de l'assurance s’adresse désormais aux adeptes de la conduite mais aussi de nouveaux modes de déplacement comme l’autopartage ou le covoiturage. Pour ces derniers, la Macif prévoit d’ailleurs un service de dépannage déposant l’usager à la destination qu’il voulait rallier et non plus à domicile. Cette offre de confort met aussi l’accent sur le convoyage de véhicule en cas de réparation dans une zone géographique éloignée et sur une aide au devis pour avoir le conseil d’experts avisés lorsqu’un garagiste présente une facture de maintenance.

Cette dimension de soutien se retrouve également dans la mise en pratique d’un « bouton d’assistance » pour les jeunes conducteurs « qui sont nombreux à ne pas être à l’aise au volant une fois seul dans l’habitacle », souligne Yann Arnaud. D’autant que les véhicules que conduisent ces derniers sont rarement équipés d’un système e-call car souvent trop anciens. Ce bouton d’urgence, à coller sur le pare-brise et accessible sans surcoût, permet donc de les épauler lorsqu’il faut, par exemple, remplir un constat. Il est aussi capable d’appeler les secours en cas de détection d’un choc et si le conducteur ne répond plus aux sollicitations. « Se tourner vers la télématique quand celle-ci peut sauver des vies, c’est cela qui nous intéresse ! », souligne ainsi le directeur des Réponses Besoins sociétaires et innovation de la Macif. Qui se préoccupe aussi beaucoup du sort des seniors.

Un plan massif pour le transport autonome

« Parce que nous ne pouvons pas dire à un assuré âgé d’arrêter de conduire quand nous voyons s’accumuler les petits accidents qui en présagent un gros, nous essayons de leur donner les moyens de tester des solutions de mobilité alternatives de qualité », affirme Yann Arnaud. Parmi elles : la navette autonome partagée – différente du véhicule autonome individuel –, sujet dont la Macif s’est emparé avec plusieurs acteurs (Navya, Vinci, Orange, Maif, SNCF, etc.) au sein de la communauté d’intérêt Movin’On.

Nécessaire dans des zones péri-urbaines ou rurales périmétrées, la navette autonome peut en effet « recréer une forme de richesse économique et sociale disparue dans un territoire en servant aussi le ramassage scolaire ou le transport de marchandise », fait valoir Yann Arnaud. Alors que 150 hôpitaux en France sont également hors d’accès si on ne possède pas de voiture, ce mode de déplacement pose aussi la question de la pertinence du choix des dessertes. Car « il faut faire progresser les choses pour faire bouger les gens. » En initiant un écosystème de réflexion, la Macif espère voir l’État se saisir de cette thématique « en adoptant un rôle de régulateur et en privilégiant, pour supporter ce projet dans les localités, les acteurs français. »