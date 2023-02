La Macif finalise l'acquisition de Mondial Pare-Brise

En accord avec les autorités de la concurrence, la Macif a finalisé l'acquisition de Mondial Pare-Brise, filiale de Parts Holding Europe (groupe D'Ieteren), pour un montant de 103 millions d'euros. Dotée d'un réseau national de 806 points de vente (113 succursales, 260 franchisés et 433 points relais), l'enseigne compte plus de 400 collaborateurs (1 200 en incluant le réseau de franchises). En 2022, Mondial Pare-Brise a enregistré un volume d'affaires de 146 millions d'euros.

Avec ce rachat, la Macif renforce sa position sur le marché de la réparation et devient ainsi le premier assureur français à acquérir un réseau de réparation et de remplacement de vitrages automobiles. « Cette acquisition est une action concrète en faveur de tarifs d’assurance justes et accessibles sur le long terme, et conforte notre positionnement dans l’écosystème de la mobilité », commente Jean-Philippe Dogneton, directeur général de la Macif. De son côté, Mondial Pare-Brise conserve son autonomie commerciale et de gestion. L'enseigne bénéficie désormais de l’appui de la Macif pour accélérer sa croissance et mener à bien sa stratégie de développement, tout en conservant ses partenariats avec l'ensemble des assureurs.