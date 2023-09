La Macif met en avant son comparateur de garages

En mai dernier, le comparateur d’offres de garages iDGarages signait un partenariat stratégique avec le Groupe IMA (Inter Mutuelles Assistance) après un appel d’offre. Avec la solution de comparaison disponible en marque blanche, les actionnaires d’IMA (Macif, Maif, Matmut, Amf…) souhaitent offrir à leur sociétaire un nouveau service, celui de trouver le bon garagiste et les meilleures offres pour la maintenance de leur véhicule.

La Macif est le premier assureur à proposer le service à ses assurés. Branchée sur la plateforme, la compagnie peut choisir les ateliers qui y sont référencés (4300 à date au total) et mettre en avant ses garages agréés via des encarts spécifiques.

« Le partenariat avec le Groupe IMA est une opportunité exceptionnel pour iDGarages et les ateliers inscrits sur notre plateforme. Cela devrait multiplier les prises de rendez-vous. D’autres Mutuelles proposeront prochainement notre comparateur. Nous pensons depuis longtemps que les assureurs, qui souhaitent multiplier les services auprès de leurs assurés, seraient intéressés par notre solution que nous avons développée avec une interface de programmation d’applications très aboutie, avec une vraie intégration » se félicite Jonathan Bloch, CEO d’iDGarages.

Après les enseignes Garages AD et 1,2,3 AutoService, qui ont été les premiers à passer par les services du comparateur, une autre grande enseigne de réparation est en cours de signature. Elle devrait être prochainement annoncée.

Des résultats qui diffèrent légèrement entre les 2 comparateurs

Nous avons fait un test de comparaison entre les résultats générés entre iDgarages.com et la solution customisée pour la Macif, cela pour un même véhicule, une même prestation et une même ville. Et les résultats divergent quelque peu. La Macif propose 15 garages contre 26 pour iDGarages. L’ordre d’apparition des ateliers partenaires est de même légèrement modifié. Plus étonnant, le prix des prestations proposées est 2 à 3 euros plus cher sur le comparateur Macif où aucune remise n’apparait.