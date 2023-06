La Macif s’implique dans la location de véhicules pour les entreprises

Doté d’une enveloppe de 30 millions d'euros, Macif Innovation vise de nombreux champs d’investissements tels que la santé-prévoyance, les services et produits associés à l’assurance de biens, la finance-épargne ou encore les solutions dédiées à la jeunesse, aux publics fragilisés et à la protection de l’environnement. Afin d’améliorer son offre de service en matière de véhicule de remplacement en cas de panne ou de sinistre grâce à une offre de location de mobilité quatre roues à des tarifs négociés, la Macif est dernièrement entré au capital de Carbookr, première marketplace BtoB de location de véhicules.

Une solution de location déjà éprouvée et approuvée

Créée à Marseille en 2018, Carbookr met en relation les entreprises souhaitant louer des véhicules légers ou utilitaires et donne accès, en partenariat avec des acteurs de la location, à plus de 300 000 véhicules dans plus de 160 destinations en France, en Europe et bientôt à l'international. « Épaulés par des acteurs de référence, nous accélérons en effet notre proposition de valeur sur les différents segments de la location de véhicules », affirment Frederi Villa Vega et Nicolas Job, co-fondateurs de Carbookr.

La start-up proposant, en complément, la mise à disposition de voituriers, d’une conciergerie ou encore d’une facturation unifiée en cas de réservations multiples de véhicules, « la Macif se mobilise ainsi pour que ses sociétaires ne subissent aucune rupture dans leur mobilité », note Julien Hue, responsable marketing produits et opérationnel Macif IARD. Ce dernier rappelle aussi que « la solution Carbookr est déjà utilisée par notre assisteur IMA pour mettre à disposition de nos assurés des véhicules de remplacement suite à un sinistre. » Un investissement qui ne s'est donc pas fait sur un coup de tête.