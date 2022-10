La Macif se positionne sur le rachat de Mondial Pare-Brise

Dans un communiqué publié en milieu de journée, D’Ieteren Group a annoncé que PHE était entré en négociations exclusives avec l’assureur Macif pour la cession de l’enseigne de vitrage Mondial Pare-Brise. Pour rappel, la vente des activités de vitrage spécialisées de PHE a été imposée par la Commission Européenne suite à l'acquisition de PHE par D'Ieteren Group.

La transaction fait l'objet d'une procédure d'information et de consultation avec les comités d'entreprise des deux parties, et sera soumise aux approbations usuelles des autorités de contrôle. Le montant de la transaction s’élève à 102 millions d’euros ce qui doit renforcer le développement stratégique de PHE par une croissance organique et externe. La clôture de l'opération envisagée est attendue début 2023.

Si cette transaction est autorisée, elle serait une première en France où un assureur met la main sur un important réseau de réparation. Mondial Pare-Brise comptant 370 centres. Un coup dur pour Carglass, propriété de D'Ieteren Group, qui pourrait voir une partie des sociétaires assurés Macif se détourner de ses centres. Ce rachat parait aussi troublant du point de vue des franchisés Mondial Pare-Brise qui pourraient se voir imposer les conditions d'agréments.