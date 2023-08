La marché automobile français en grande forme à fin juillet 2023. Mais pour combien de temps ?

Ce mardi 1er août, les chiffres des immatriculations du mois de juillet sont tombés. Résultat : le marché automobile français affiche une santé de fer et confirme sa reprise avec notamment un certain dynamisme du côté des achats sociétés. Attention toutefois, cette tendance positive pourrait s'inverser dans les prochains mois en raison de la persistance des chutes de prises de commande.

Selon les données fournies par la Plateforme automobile (PFA) et compilées par AAA Data, les immatriculation des voitures particulières (VP) pour le mois de juillet 2023 confirment une nouvelle augmentation du marché français, avec une hausse de 20 % des mises à la route par rapport à la même période l'an passé. Avec 128 946 unités, le marché a également surperformé le niveau de juillet 2021, où 115 713 immatriculations de VPN avaient été enregistrées. Mais la route s’avère encore longue pour retrouver les niveaux d'avant-crise (178 980 unités en 2020 et 172 224 unités en 219). En ce qui concerne les véhicules utilitaires légers (VUL), 42 699 immatriculations ont été enregistrées, ce qui valide une hausse de 16,9 %.

Les achats BtoB très dynamiques

Dans le détail, AAA Data constate qu'au niveau de la clientèle des VPN, les achats des sociétés hors automobile sont très dynamiques sur le mois de juillet avec une hausse de 39 % à 21 092 immatriculations. Ce dynamisme se ressent également du côté des administrations (+58 %) même si les volumes sont moins importants avec 1 024 immatriculations. Du côté des particuliers, qui représentent 45 % des parts du marché des VPN, le dynamisme est moindre (+21 % à 58 584 immatriculations), sans doute en raison d’un pouvoir d’achat grevé notamment par un contexte inflationniste.

Un mix-énergétique favorable à l'hybride

Du côté des motorisations, l’hybride représente à date 36 % des parts de marché grâce à un remarquable mois de juillet : +43 %, à 46 131 voitures vendues dont +80 % pour les hybrides rechargeables à 13 233 unités écoulées. Le 100 % électrique, de son côté, stagne avec une part de marché établie à 13% malgré une progression de 32 % des ventes, à 16 866 immatriculations sur le mois. Mais jusqu’à quand l’emballement pour ce type de motorisation va-t-il se poursuivre ? La question mérite d’être posée, alors que le prix d’un véhicule électrique demeure très élevé - le prix moyen catalogue au premier semestre 2023 est à 41 473 euros - et que la demande semble pour le moment essentiellement soutenue par le maintien du bonus écologique amené, à évoluer au 1er janvier prochain. Pour mémoire, les véhicules 100 M électriques, qui se verront désormais attribués l'aide à l'achat, devront répondre à différents critères environnementaux.

Aussi, tandis que les motorisations essence continuent de progresser (+16 % à 48 371 immatriculations), le diesel par ailleurs semble ne pas avoir dit son dernier mot. Si, de façon générale, les immatriculations baissent à nouveau (-29 % à 12 497 unités), certaines marques, étonnement, voient leurs ventes augmenter en juillet : Volkswagen (+22 %), Skoda (+108 %), Seat (+73 %) Cupra (+25 %), BMW (+21 %), et Ford (+42 %).

Les sept premiers mois de l'année soutenus par la location

Au global, sur les sept premiers mois de l'année, le marché français des VP neuves est en hausse de 15,8 % (avec un jour ouvrés en moins) et dépasse désormais le millions de mises à la route à hauteur 1 018 723 unités. Avec 220 493 immatriculations, le marché français des VUL neufs affiche lui aussi une croissance positive (+5,9 %). Au global, 1 239 216 véhicules légers neufs (VP + VUL) ont été immatriculés au cours des sept derniers mois, soit une hausse de 13,9 %. Enfin, AAA Data note que sur la période le financement par le biais de la location est en hausse avec un taux qui atteint désormais 49 % des achats de nouveaux véhicules (contre 30 % précédemment), signe que les formules locatives séduisent de plus en plus et correspondent à un réel besoin.