Concept-car Renault : une histoire de crocs qui pourrait faire polémique

« Environnement, sécurité, inclusion ». Voici les trois mots d’ordre que devra respecter le futur prototype du constructeur français dans le cadre de ses engagements en faveur du développement durable. Si pour l’heure, le visuel accompagnant la publication ne laisse transparaître aucune information concernant cette nouveauté, le jeu de lumière laisse deviner une silhouette massive et un nez relevé. Le nouveau logo de la marque est éclairé au centre de la face avant, encadré par une bande de quatre LED carrées et alignées à l’horizontal. Sous celles-ci, on découvre une signature lumineuse en forme de crocs. Difficile de ne pas faire une analogie avec l’autre marque tricolore, célèbre à travers le monde pour son emblème du lion. Serait-ce en raison du passage de Gilles Vidal (directeur du design de Renault) chez Peugeot entre 2010 et 2020 ? Toujours est-il que la concurrence risque de ne pas trop apprécier... Enfin, les rétroviseurs, en apparence très mince, semblent être un compromis entre les rétroviseurs classiques et les barres agrémentées de petites caméras qui équipent l’Audi e-tron.

En somme, l’unique affirmation fournie par Renault concerne la motorisation puisque le concept-car sera propulsé par une motorisation hydrogène. Il incarne ainsi « la trajectoire de décarbonation du groupe et de la marque Renault, ainsi que leurs avancées en matière d’économie circulaire, de matières recyclées comme recyclables » selon les affirmations du constructeur français qui ambitionne d’atteindre un mix énergétique 100 % électrique à l’horizon 2030. Le concept-car sera publiquement dévoilé en mai prochain.