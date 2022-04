La marque aux chevrons lance une collection spéciale C-Series sur plusieurs modèles

Cette série spéciale vient se positionner au cœur du marché, entre le niveau Feel Pack et le niveau Shine Pack, en apportant des équipements de série supplémentaires, ainsi que des couleurs et matières spécifiques sur la base d’une version existante, à l’instar du nouveau Pack Color Bronze Anodis. La lettre C de C-Series fait évidemment référence au « C » de Citroën, et résonne avec celui de Confort, l’un des piliers essentiels de la marque. Par ailleurs, « il incarne aussi le "C" de Connectivité, de Conduite sereine et de Caractère qui définit l’identité unique de ses modèles », complète le constructeur tricolore.

« Très appréciée de nos clients depuis son lancement commercial mi 2020 sur C3 Aircross, la série spéciale C-Series a été étendue à d’autres modèles de la gamme, commente Pierre Monferrini, responsable gamme Citroën. En moins de deux ans, près de 39 000 exemplaires de cette collection ont été vendus au niveau mondial. Cette nouvelle édition 2022 avec son pack couleur exclusif Bronze Anodisé sera un incontournable au cœur de notre gamme 2022. »

Cette nouvelle collection C-Series est déclinée sur un large choix de modèles et de motorisations que sont : C3 (à partir de 19 400 euros), C3 Aircross (à partir de 23 900 euros), C4 (à partir de 28 650 euros), ë-C4 (à partir de 38 650 euros), C5 Aircross (à partir de 32 500 euros) et C5 Aircross Hybrid (à partir de 43 400 euros).