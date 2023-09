La marque chinoise Lynk & Co installe son réseau de distribution en France

Face au succès remporté par MG Motor et BYD dans les réseaux de distributeurs en France, la marque chinoise Lynk & Co filiale de Geely qui distribue aussi Volvo Car, change de stratégie et décide de déployer un réseau classique d'investisseurs en France. Une opportunité favorisée par le rejet massif des contrats d'agence par les concessionnaires français qui n'ont plus aucune espèce d'hésitation pour prendre un nouveau panneau chinois.

Lancé en 2016 par le groupe chinois Geely et le constructeur automobile suédois Volvo, la marque chinoise Lynk & Co est déjà très présente sur les routes du nord de l’Europe. Et un peu moins connue encore au coeur de l’Europe et en France notamment.

Souhaitant se développer différemment, à travers la souscription d’abonnements sur Internet, l’autopartage et le parcours digital, ou encore sous forme de Clubs digitaux, il semble que l’expérience MG Motor et BYD qui réussissent leur percée dans l’Hexagone, leur ait permis de changer d’avis. Et comme il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis, nous avons eu la confirmation sur le Salon automobile de Lyon, que la marque chinoise Lynk & Co était bel et bien en train de développer un réseau de distribution classique en France avec la nomination d’investisseurs. Pour rappel, Link & Co distribue notamment un SUV hybride rechargeable le modèle 01, basé sur la plate-forme de Geely pour le Volvo XC40.

En approche avec le groupe lyonnais Vulcain

Pour les distributeurs indépendants, déçus par les négociations avec Stellantis, Volkswagen Group et tous les constructeurs qui envisagent un contrat d’agence, c’est l’occasion de récupérer une marque chinoise dont le potentiel est solide à travers le groupe Geely qui a fait ses preuves avec Volvo et l’ensemble de ses accords mondiaux dont le joint-venture avec Renault notamment. Dirigé par Jean-Pierre Rinaudo, le groupe Vulcain pourrait être l’une des premières nominations du futur réseau Lynk & Co en France.

Un démarrage sous forme de Clubs digitaux

Jusqu'ici la jeune pousse du groupe automobile chinois Geely s'installait doucement sur le Vieux Continent. Plutôt que des traditionnelles concessions ou showrooms, Lynk & Co a choisi de se démarquer en développant un réseau de Clubs. Des espaces au design coloré où le travail et l’interaction sociale priment sur la consommation. Si les clients peuvent demander des renseignements sur la 01 et l’essayer, ils peuvent également réserver l’une des salles de réunion, assister à des événements gratuits ou simplement prendre un café.

Le concept semble plaire puisqu'en 2022, la marque a inauguré trois nouveaux Clubs en Europe, précisément à Rome, Milan (Italie) et Barcelone (Espagne). Elle est désormais présente sur sept marchés européens, à savoir les Pays-Bas, la Suède, l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne et la Belgique, et compte au total dix Clubs à travers ces territoires (Amsterdam, Göteborg, Stockholm, Anvers, Munich, Hambourg et Berlin). Lynk & Co assure avoir accueilli 10 000 visiteurs dans l’ensemble de ses Clubs tout au long du précédent exercice. D’autres ouvertures sont prévues courant 2023, notamment en France (second semestre 2023), en Espagne et en Allemagne.