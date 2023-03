La marque de deux-roues Murtas séduit les distributeurs automobiles

Murtas arrive sur le marché du scooter électrique équivalent 125 cm3 avec des ambitions. Fondée par Patrice Murtas, cette marque a choisi de s’attaquer au principal segment des deux-roues destinés aux possesseurs de permis B. Un marché qui rassemble deux des meilleures ventes de deux-roues en France, avec le Honda Forza 125 et le Yamaha Xmax 125. Cependant, l’évolution des réglementations urbaines pousse peu à peu ce segment vers l’électrique. BMW a frappé fort en 2022 avec son CE04 mais ce dernier est positionné sur le segment premium. Patrice Murtas a défini son scooter pour répondre aux attentes du plus grand nombre d’utilisateurs. « Notre scooter se situe dans le top 3 des équivalents 125 cm3 sur le marché actuellement », affirme le dirigeant. Un modèle dont le cahier des charges a été défini par l’équipe de Patrice Murtas et dont la fabrication se déroule en Asie. « Après une longue carrière dans la distribution et l’importation de deux-roues, je voulais fonder ma propre marque. Nous avons donc créé le scooter que nous voulions et nos sous-traitants s’adaptent à nos demandes », raconte Patrice Murtas. Le dirigeant veut conserver cette réactivité afin de coller aux attentes et évolutions du marché, même s’il aimerait faire appel à davantage de fournisseurs français. « Nous avons un contrat avec Michelin pour la fourniture des pneus de notre scooter », souligne-t-il, en regrettant la difficulté de trouver des fournisseurs français capables de maintenir des coûts en rapport avec la cible de la marque. « Nous voulons avoir la meilleure offre en matière de rapport qualité/prix, afin d’atteindre des volumes importants assez rapidement », ajoute le dirigeant. Une stratégie qui pousse la jeune marque à penser sa distribution de manière différente.

Des distributeurs automobiles intéressés

Déjà présent chez des distributeurs automobiles par l’intermédiaire de la marque de vélos à assistance électrique Michael Blast, qu’il importe, Patrice Murtas a tout de suite reçu un accueil favorable de plusieurs acteurs de l’automobile. Ainsi, le groupe Maggi représente depuis plusieurs mois les vélos Michael Blast dans le cadre d’une diversification qui touche de nombreux groupes de distribution. Les exemples de concessionnaires ayant adopté une ou plusieurs marques de deux-roues, souvent électriques, ne manquent pas. Le groupe Chopard s’est notamment engagé fortement auprès de la marque Silence pour développer la distribution de ces engins espagnols, également fabriqués en Asie. « Je ne m’attendais pas à un tel intérêt », reconnaît Patrice Murtas. Cependant, ces approches ont convaincu le dirigeant. « Les professionnels de l’automobile prennent des décisions rapidement. Leur manière de travailler est intéressante, ils ont des moyens, connaissent bien le financement et veulent se diversifier. Nous leur apportons des produits sympas à travailler et des marges », constate le dirigeant. Patrice Murtas enchaîne donc les rendez-vous avec des acteurs de la distribution automobile. « Je pense que deux tiers de nos distributeurs seront issus de l’automobile », souligne-t-il. Cependant, le dirigeant ne dénigre pas les professionnels du deux-roues. Son analyse s’appuie sur un constat d’intérêt plus marqué de la part des concessionnaires automobiles. « En important la marque Michael Blast, qui a aussi été fondée par un Français, nous leur apportons une offre plus large de mobilité », ajoute-t-il. Une demande qui va au-delà de l’épiphénomène selon le dirigeant.