La marque de pièces Napa (Alliance Automotive Group) en version « truck »

Lancée en 2019 sur le marché du véhicule léger, la marque de distribution Napa d’Alliance Automotive Group (Genuine Parts Company) s’attaque au marché du « truck ». Elle arrive avec une première ligne de produit, à savoir des batteries pour PL, TP et Agri.

« Les batteries représentent environ 5 % du chiffre d’affaires d’un distributeur poids lourd. C’est une gamme clé car sensible au prix et trustée à 65 % par les marques de distributeurs. Napa n’a fait aucun compromis en proposant une gamme complète de batteries répondant aux exigences des véhicules industriels Euro 5 et 6 et ce, au meilleur prix. C’est la réponse parfaite aux besoins du marché », commente Guillaume Dubois, chef de produit poids lourd.

L’offre batteries vient ainsi couvrir 80 % des besoins des réparateurs sous quatre technologies : HD pour les véhicules Euro 5 standard, SHD (renforcée pour les véhicules Euro 5 avec équipements électriques supplémentaires), EFB (pour les véhicules Euro 6 standard ou batteries situées à l’arrière du châssis résistantes aux vibrations) et AGM (renforcée pour les véhicules Euro 6 ayant des consommations électriques importantes, même à l’arrêt).

L’offre de batteries Napa pour le poids lourd est d’ores et déjà accessible dans 220 magasins du groupe sous enseigne MP Truck et G Truck. D’autres familles de produits viendront très prochainement enrichir l’offre à l’image des pompes à eau (55 références) dont Napa Auto Parts vient de faire la promotion.