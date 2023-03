La marque Fiat propose la distribution de ses voitures dans le Metavers

Avec le Fiat Metavers Store, la marque italienne filiale du groupe Stellantis, explore un nouveau mode de distribution et de relation client dans un monde virtuelle où il est possible d'entrer en contact avec un représentant de la marque Product Genius. Réservé aux véhicules électriques, ce showroom virtuelle ouvre la voie à une expérience du "Selling On Line" différente d'une visite en concession dans le monde réel. Entretien avec Philippe Vautier directeur de la marque Fiat en France pour commenter cette nouveauté digitale.

Déjà lancé en Italie en décembre 2022, le Fiat Metavers Store débarque en France : il se présente comme un showroom permettant une expérience de vente virtuelle, de bout en bout. C’est un prolongement naturel, offrant à la marque italienne, filiale du groupe Stellantis, une expérience plus complète, du « Selling On Line.

Le Metavers : un monde virtuelle qui réinvente le "selling on line"

Qu'est-ce que le Metavers ? Un monde virtuelle en réalité augmentée qui tend à se développer depuis quelques mois. Ici, avec Fiat, c'est un processus à 360 degrés, qui va de la découverte/configuration de la voiture à l'achat. Toutes les phases d'achat sont intégrées dans une solution unique.

Le constructeur au contact du client

C’est aussi une manière pour FIAT d’aller vers ses clients. De ce point de vue, la marque répond à une tendance sociale, en étant accessible à ses clients depuis le confort de leur foyer, réduisant le temps dont ils ont besoin pour compiler les informations pertinentes à leur achat. Le showroom vient à eux. Il est complémentaire des showrooms physiques, et permet de cibler de nouveaux clients, pour lesquels l’utilisation d’outils virtuels est un réflexe.

Il se veut aussi simple et accessible, en phase avec la philosophie « tech it easy » de la marque. Tout ce dont les clients ont besoin est une simple connexion internet et un PC/smartphone/tablette,

La marque Fiat présente ce nouveau canal comme complémentaire au monde physique du réseau de distribution. Les clients sont en effet guidés dans leur parcours par un véritable être humain, le Product Genius, comme dans n’importe quel showroom. Mais sans quitter leur salon,

L’objectif de la marque FIAT est d’être pionnière dans cette technologie, de la rendre aussi facile et accessible que possible, pour une expérience globale d’achat plus conviviale pour nos clients. FIAT cherche à innover en permanence en étant à l’avant-garde de la technologie.

Questions à Philippe VAUTIER, directeur de Fiat France

Auto Infos : Qu'est-ce que le Fiat Metavers Store ?

Philippe Vautier : Le Métavers permet de rapprocher la marque à ses clients. C'est l'objectif de notre plate-forme. Nous sommes dans un monde qui change avec de plus en plus de digitalisation des contacts avec nos clients. Nous y donnons une opportunité de découvrir les produits dans une ambiance totalement brandie à la marque, tout en ayant une expérience immersive. Ils auront l'impression d'être dans un show-room pour découvrir la voiture, la configurer et aborder l'infotainment. Tout en ayant la possibilité de converser avec un product Genius. Lequel est bien réel et non un avatar. Lequel va vous aider et tout vous expliquer concernant la voiture. Nous allons même jusqu'à une expérience virtuelle de test drive. Nous souhaitons développer aussi ce côté tech Company.

A.I. : D'un point de vue pratique, comment y accède-t-on et avec quels outils ? Faut-il un casque virtuel par exemple ?

P.V. : Non. Aucun outil particulier n'est nécessaire, simplement un ordinateur, un smartphone ou une tablette. Vous y accédez soit via le Chat ou en prenant rendez-vous avec le product Genius.

A.I. : Ce store virtuel a déjà été déployé l'an passé en Italie, n'est-ce pas ?

P.V. : Exactement. Nous l'avons proposé en fin d'année. Il y a eu un engouement assez rapide. C'est un outil d'aide à la vente où le client n'est pas obligé d'acheter, il pourra finaliser sa commande en concession ensuite. Nous sommes à plus de 400 prises de rendez-vous depuis décembre 2022.

A.I. : Comment ce store virtuel s'articule-t-il avec le réseau ?

P.V. : Nous pouvons aller jusqu'à la prise de commande mais la livraison est faite par le réseau. Le client choisira sa concession lui-même. Cela nous semble important d'avoir un contact avec le distributeur. C'est une stratégie complètement nouvelle dans l'approche du client.

A.I. : Comment ce produit est-il accueilli par le réseau justement ?

P.V. : C'est l'aboutissement de plusieurs étapes suite à la mise en place de la vente en ligne. Le réseau a bien compris que les ventes étaient omnicanales désormais. Le Genius est disponible de 9h à 20h mais il est possible de le contacter directement par le Chat. Au départ, nous n'aurons que la version la Prima de la Fiat 500. L'objectif ensuite est de l'ouvrir à l'ensemble des nouveaux produits électriques qui arriveront dans les mois à venir.

A.I. : Quelques mots sur Fiat en ce début d'année ?

P.V. : Nous avons fait une très bonne année en terme de prises de commandes avec plus de 20 000 unités aussi bien en VP qu'en VU. Nous avons bien sûr souffert au niveau des livraisons tant que la nouvelle 500 que sur le Ducato. En revanche, depuis le début de l'année 2023, nous bénéficions de ce portefeuille avec une part de marché qui recommence à croître.

A.I. : Quels nouveaux produits dans les mois à venir ?

P.V. : Nous aurons l'Abarth 500 à la mi-juin pour les porte ouvertes. Ensuite, début juillet nous présenterons un B-SUV qui marquera le retour de la marque sur ce segment.