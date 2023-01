La marque Gefco change de nom et devient Ceva Logistics

Suite à son rachat par CMA CGM, Gefco change donc de nom commercial et la marque devient Ceva Logistics. Ceva Logistics offre à l'échelle mondiale une gamme complète de services logistiques et de chaîne d'approvisionnement, incluant la logistique contractuelle et les transports aérien, maritime, terrestre et de véhicules finis. Avec l'acquisition et l'intégration de Gefco, Ceva est désormais la plus grande entreprise de logistique basée en France, avec un siège à Marseille, et un des leaders mondiaux des solutions logistiques automobiles. Ceva prévoit d’achever l’intégration de toutes les activités de Gefco et le remplacement de la marque dans le monde entier en 2023.

Une flotte de 1 600 camions pour transporter plus de 4 millions de véhicules par an

La nouvelle organisation FVL (logistique des véhicules finis) sera placée sous la direction d’Emmanuel Cheremetinski, ancien vice-président exécutif de Gefco, qui supervisera une équipe de 4 000 collaborateurs répartis dans le monde.

La division FVL de GEFCO transportait environ 4 millions de véhicules par an en s’appuyant sur une flotte de 1 600 camions, près de 3 000 wagons de transport de véhicules et plus de 100 parcs automobiles.

Avant l'acquisition de Gefco, Ceva Logistics fournissait déjà des solutions logistiques à 14 des 15 premiers constructeurs automobiles mondiaux et à de nombreux équipementiers automobiles, incluant l’approvisionnement des sites de production, la logistique des pièces détachées et celle des services après-vente. Avec l'ajout de la distribution et du transport de véhicules complets, le groupe peut désormais offrir des solutions complètes.

Big is beautiful

« Soutenus par le groupe CMA CGM, nous anticipons une poursuite de notre croissance, avec pour objectif de devenir l'un des trois premiers fournisseurs mondiaux de services logistiques et de transport de marchandises », déclare Mathieu Friedberg, président-directeur général de Ceva Logistics. Ceva Logistics est d’ores et déjà présent dans 170 pays à travers le monde avec près de 110 000 collaborateurs répartis sur plus de 1 300 sites. Avec un chiffre d'affaires de 17 milliards de dollars en 2021, Ceva Logistics fait partie du groupe CMA CGM, acteur mondial des solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques.

Rappelons que Gefco avait été créé en 1949 par le constructeur automobile français Peugeot et qu’il a longtemps battu pavillon PSA. Après un changement d’actionnariat, Gefco a été contraint de se réorienter suite à la guerre initiée par la Russie en Ukraine.