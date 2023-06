La marque Land Rover va s’effacer

Entre restructuration, plan de relance et électrification, Jaguar Land Rover confirme devenir JLR et déployer quatre marques automobiles : Range Rover, Discovery, Defender et Jaguar. En Europe, le groupe taille aussi à la hache dans ses réseaux de concessionnaires.

L’appellation historique Jaguar Land Rover va donc laisser la place, le groupe automobile, propriété du géant indien Tata, allant décliner quatre marques originales : Range Rover, Discovery, Defender et bien entendu, Jaguar.

Faire de Range Rover, Discovery et Defender en marques à part entière

La direction du groupe affirme que Jaguar Land Rover ne disparaît pas, restant un ADN, mais on sait aussi que les espaces d’exposition arboreront désormais les logos Range Rover, Discovery et Defender. Il en ira de même sur les calandres des futurs modèles où le badge Land Rover devrait disparaître.

La nouvelle entité JLR va adopter un concept dit de « Maison des marques », afin de renforcer le caractère unique des marques (Range Rover, Defender, Discovery) et la valeur d’exclusivité.

Ventes de JLR en 2022

Defender 66 800 unités + 6 % vs 2021 Discovery 10 800 - 41 % Discovery Sport 36 800 - 32 % Range Rover Evoque 54 200 - 15 % Range Rover 36 700 - 15 % Range Rover Sport 36 200 - 37 % Range Rover Velar 27 700 - 21 %

Cap sur le contrat d’agent genuine pour les concessionnaires

Les marques du groupe vont s’électrifier et plusieurs renouvellements de modèles et nouveaux produits sont attendus avec impatience par les clients et les distributeurs. Notamment chez Jaguar où une berline GT est programmée dans un premier temps, en 2024.

À propos des réseaux de distribution, l’heure est toujours à la crispation en Europe. Par exemple, en Espagne, le groupe a recalibré le réseau pour le réduire à 36 concessions pour Range Rover, Discovery et Defender et à 5 concessions seulement pour Jaguar. Les concessionnaires passeront au contrat d’agent genuine début 2025. En France, les discussions se poursuivent et restent assez tendues, comme Auto Infos le rapportait dès le mois de février.