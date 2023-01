La marque Peugeot s’estime en symbiose avec son réseau

En lien avec le bilan commercial de Peugeot France en 2022, tandis que Stellantis faisait de même, Christophe Prévost a loué le travail du réseau, qualifié de pilier des ces bonnes performances. Aux supposées tensions avec les concessionnaires, notamment certaines réunions à couteaux tirés sur le contrat d’agent, il oppose un « much ado about nothing » et va même jusqu’à parler de symbiose entre la marque et le réseau. « Ils ont été très forts sur l’accompagnement des clients, notamment par rapport aux problèmes de livraison et le programme « Passion client » que nous avons coconstruit porte ses fruits », lâche-t-il. Un son de cloche quelque peu en dissonance par rapport aux résultats de la dernière étude de la Cote d’amour des constructeurs.

Pas de ventes directes

Christophe Prévost insiste pourtant sur cette bonne entente et sur le fait que la marque laisse sa chance à des distributeurs de toute taille. A ses yeux, les résultats en attestent, avec une marge moyenne du réseau qui sera supérieurs à celle de 2021. Si le chiffre d’affaires VN sera en repli, c’est l’inverse pour les recettes sur le VO et l’après-vente.

Christophe Prévost désamorce aussi la crispation autour des ventes directes. « Nous travaillons sur un parcours client omnicanal qui s’adapte aux clients et l’essai du véhicule et la livraison restent le pré carré du réseau. 10 % des commandes des particuliers ont été faites en ligne en 2022, mais cela ne court-circuite pas le réseau et ne relève pas de la notion de vente directe », abonde Aude de La Porte, directrice du marketing de Peugeot France, avant d’ajouter : « Cela nous permet en revanche de créer des opérations sur le stock, quand nous en avons. Sur le modèle de ce que nous avons fait fin 2022 avec notre gamme de SUV thermiques ».

Peugeot moins concernée par les concessions multimarques de Stellantis

Par ailleurs, la marque Peugeot va continuer à bénéficier de concessions uniques car cela se justifie souvent par un chiffre d’affaires élevé. « Nous incitons à regrouper les marques, tout en respectant une stricte différenciation, à massifier pour optimiser les coûts, mais il faut s’adapter à la réalité du marché, surtout en France où Peugeot et Citroën ont des places fortes particulières », conclut Christophe Prévost.