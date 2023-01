La marque Volkswagen maintient sa part de marché en France en 2022

Au bilan de l'année 2022, la marque Volkswagen a maintenu sa part de marché de 6,4 % en France malgré la crise des semi-conducteurs et les difficultés de livraison. Visant une pénétration de 7 % en 2023, la marque allemande commence bien l'année avec un bon niveau de véhicules en stock dans le réseau.

La marque Volkswagen maintient sa part de marché à 6,4 % en France en 2022, ce qui représente une légère hausse de 0,1 % par rapport à 2021. Avec une forte accélération de la production sur la fin de l’année, Volkswagen atteint une bonne pénétration de 7,1 % sur le dernier trimestre 2022 et permet au réseau de démarrer l’année avec un excellent niveau de véhicules en stock disponibles immédiatement.

Les 7 % de parts de marché dans le viseur

Dans un marché en baisse d’environ 7,5 %, la marque Volkswagen a su défendre sa part de marché de 6,4 % en France. Cela correspond à 97 293 immatriculations sur l’année, un résultat solide au regard du contexte global très changeant. En 2023, la marque vise les 7 % en termes de part de marché, en ligne avec la stratégie Accelerate, sans oublié un plan produit conséquent.

Le bénéfice de la gamme ID.

« Sur nos gammes où la production était disponible, notamment en thermique, nos résultats sont à la hauteur de nos attentes, précise Gerrit Heimberg, directeur de la marque Volkswagen en France. La situation s’améliore pour 2023 et nous démarrons cette nouvelle année pleine de perspectives avec de bons niveaux de stocks. Nous allons donc honorer de nombreuses livraisons clients dès ce premier trimestre et proposer des offres commerciales très attractives sur nos véhicules disponibles immédiatement. »

En 2023, dans la continuité de sa stratégie Accelerate, Volkswagen France va poursuivre sa dynamique sous le thème « DR7VE » soutenu par un plan produit conséquent. « Cette année, nous allons lancer un tout nouveau modèle de la gamme ID. sur le marché : l’ID.7, notre berline 100 % électrique, qui vient tout juste d’être dévoilée en version camouflée au CES de Las Vegas. L’ID.3 connaîtra également une évolution importante. De plus, 2023 sera la première année pleine pour l’ID.Buzz, dont la gamme s’élargira avant la fin de l’année. Et d’autres actualités sont à attendre pour notre marque sur le second semestre », conclut Gerrit Heimberg.

L'apport de l'ID.Buzz en année pleine en 2023

En 2022, pas moins de trois modèles entièrement nouveaux sont venus rejoindre les gammes thermiques et 100 % électrique de Volkswagen. Dès janvier, le Taigo, premier SUV coupé de la marque, est venu compléter l’offre produit des SUV citadins alors composée du T-Cross et du T-Roc. Ce dernier a d’ailleurs également été renouvelé en mars, dans ses versions SUV et SUV cabriolet.

La famille ID. s’est également agrandie avec deux nouveaux modèles qui complètent désormais l’offre 100 % électrique constituée par l’ID.3 et l’ID.4 : l’ID.5, premier SUV coupé 100 % électrique de la marque, et l’ID.Buzz, hommage vibrant au mythique Combi. « Le public et notre réseau ont réservé un excellent accueil à l’ID.Buzz. C’est un modèle extrêmement fédérateur avec un capital sympathie unique », déclare le directeur de la marque Volkswagen en France.