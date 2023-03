Le carburant synthétique n'est pas une option pour la marque Volkswagen

Imelda Labbé, membre du Directoire de la marque Volkswagen en charge du Marketing, des Ventes et du Service Après-Vente

Auto-Infos : Pourquoi avez-vous organisé Brand Experience à Hambourg pour réunir 13 000 professionnels de votre réseau ?

Imelda Labbé : Nous sommes dans une période de changements intenses pour la marque : transition majeure vers l'électromobilité, portefeuille produit, modèles de distribution, nouvelles habitudes de consommation, nouveaux besoins des clients et depuis le Covid, nous n'avions plus d’interactions possibles avec notre réseau

Auto Infos : Quels sont les principaux messages de ce congrès mondial ?

Imelda Labbé : Cela concerne tout d'abord la transformation de la marque. Les membres du réseau pourront y découvrir un grand nombre de nouveautés produit présentés pour les quatre prochaines années. Cela leur donne un très bon indicateur sur le futur de la marque Volkswagen. Dans le cadre du nouveau contrat d'agence, il est important aussi d’informer le réseau sur la manière dont la marque voit les futurs process de vente et les différents process online et offline. Nous souhaitions passer le message aussi de l'importance des distributeurs pour nous, ils resteront un rouage essentiel à notre succès.

Auto Infos : Comment se déroule le déploiement du contrat d'agence dans le monde ?

Imelda Labbé : Avec ce contrat en vigueur en Allemagne, nous avons d'ores et déjà vendu 100 000 modèle ID. Ce contrat est également en vigueur en Autriche et en Chine. En France, cela serait fait d'ici la fin de l'année 2023. Le nouveau contrat nous évite de transformer des contrats existants. Cinq nouveaux pays seront lancé cette année. C'est plus difficile dans certains pays comme les Etats-Unis où la législation est plus contraignante.

Auto Infos : Rencontrez-vous des problèmes au niveau de l'informatique pour assurer les livraisons dans ce nouveau contrat ?

Imelda Labbé : En effet, c'est un problème. Il faut prendre le temps de résoudre ces problèmes en raison des nombreuses interfaces et de la standardisation de tous les process : ventes, après-vente, gestion des commandes… Il faut mettre en place des standards globaux dans le monde. N'importe quel IT qui change est un challenge aussi bien pour nous que pour nos partenaires.

Auto Infos : Quid de la France à ce niveau ?

Imelda Labbé : Notre position est claire sur ce point. Nous ne lancerons les contrats qu’une fois que tous les tests et validations seront suffisamment satisfaisants.

Auto Infos : Que pensez-vous de la nouvelle norme Euro 7 sur le thermique ?

Imelda Labbé : C'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup actuellement. Cette norme impose des coûts excessivement élevés. L'Euro 7 rendra la mobilité moins accessible.

Auto Infos : Que pensez-vous du carburant synthétique (e-carburant) proposé par l'Allemagne depuis plusieurs semaines ?

Imelda Labbé : Nous croyons fortement en l’electromobilité, c’est la solution la plus intéressante écologiquement. En tant que marque à volume, nous avons l’obligation d’investir dans les technologies qui apportent la meilleure contribution en matière de protection de l’environnement. Je rappelle donc que la marque ne produira que des véhicules électriques (BEV) dès 2033. Pendant cette période intermédiaire, nous proposons des technologies de transition : PHEV sur Tiguan, Passat, Tayron avec 100 km d’autonomie en électrique par rapport au Benchmark sur autonomie et temps de recharge des autres modèles. Viendra également l'hybride auto rechargeable (HEV).

Auto Infos : Comment atteindre un prix de 20000 ou 25 000 € pour une BEV ?

Imelda Labbé : Il faut tout d'abord sécuriser les matières premières notamment le Lithium et en investissant dans les gigafactories pour la production de cellules. Tout en créant une division de batteries pour des cellules de batteries communes pour toutes les marques du groupe. Ce qui permet des synergies et des économies d’échelle. Nous n'avons pas encore annoncé la voiture électrique à moins de 20 000€, nous y travaillons !

Auto Infos : Regrettez-vous votre rupture avec le design Volkswagen avec votre première génération ID. ?

Imelda Labbé: Lorsque nous nous sommes engagés dans l’e-mobility, personne ne savait comment cela allait évoluer. Nous voulions des véhicules électriques différents. Maintenant, nous avons demandé à nos clients ce qu’ils souhaitaient : ils veulent un design plus moderne mais qui reflète la reconnaissance de la marque. Nous voulions être pionniers sur beaucoup de choses mais nous avons finalement beaucoup progressé sur l’expérience client : les clients n’aimaient pas les sliders sur le volant ou l’infotainment, nous sommes alors revenus en arrière . D'ailleurs la prochaine ID. 2ALL est la parfaite continuité de l’héritage de la marque tout en intégrant le new Volkswagen.

Auto Infos : Les futurs noms des modèles seront-ils conservé avec des modèles iconiques comme Golf ?

Imelda Labbé : La décision n'est pas encore prise mais les noms de nos modèles iconiques tels que Golf ou Tiguan méritent d’être conservés