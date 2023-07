La MG4 fait décoller les ventes de MG France au premier semestre 2023

Avec 13 441 immatriculations enregistrées au cours du premier semestre 2023, MG France solde une progression de 212 % par rapport à la même période l’année dernière. La MG4 arrive en tête des ventes avec 7 701 unités, suivi par les MG ZS et MG EHS qui comptent respectivement 2 478 et 1 542 unités vendues. « Atteindre nos volumes de l’an passé en 6 mois montre la pertinence de notre offre produit et la volonté des automobilistes Français à adopter une mobilité plus respectueuse de l’environnement dès maintenant », commente Haojie GUO, PDG de MG Motor France. La part de marché de la marque a atteint 1,47 % depuis le début de l’année.

Le constructeur chinois a notamment bénéficié d’un mois de juin très favorable avec 4 148 véhicules neufs vendus sur 30 jours, soit un bond de 269 % par rapport à l’année dernière. Auparavant, il n’avait jamais immatriculé autant de voitures sur un mois isolé, ce qui lui permet de réaliser pour la première fois plus de 2 % de part de marché globale sur un mois. La marque se classe ainsi onzième constructeur le plus vendu aux particuliers grâce notamment à la MG4 qui a su séduire. Le modèle valide 2 542 exemplaires en juin dernier.

Un réseau qui continue de se renforcer

Outre les clients, les investisseurs ont également continué à faire confiance à la marque. A ce jour, celle-ci compte 163 points de vente et entretien dont 13 nouveaux sites, ouverts notamment à Paris (75), Mantes-la-Jolie (78), Carcassonne (11) ou encore Cavaillon (84). MG conserve son ambition d’atteindre les 180 sites en France et DROM d’ici la fin de l’exercice en cours.

Enfin, la prochaine étape sera la construction d’une usine en Europe afin de soutenir la demande en faveur des véhicules électriques. « Je peux vous annoncer l’implantation d’une usine MG sur le sol Européen prochainement, confirme le PDG de MG Motor. Le groupe SAIC Motor, propriétaire de MG Motor, est actuellement en phase d’évaluation pour choisir un site au sein de l’Union Européenne et communiquera à ce sujet une fois l’emplacement choisi ». Son homologue BYD fait face au même dilemme. Plusieurs pistes comme l'Allemagne, l'Espagne ou la France ont été évoquées par la presse, mais pas encore confirmées par le constructeur.