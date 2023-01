La Mini Cooper Electric devient le modèle le plus vendu de la marque britannique

Ainsi, le modèle de la marque le plus vendu en 2022 s'est avéré être la Mini Cooper SE. Le véhicule électrique s’est écoulé à 43 744 unités dans le monde, soit une progression de 25,5 % par rapport à l’année 2021. En Europe, elle représente déjà 22 % des ventes du constructeur avec plus de 27 000 unités immatriculées l'an dernier. Selon le groupe automobile, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont les marchés les plus friands du modèle, enregistrant une forte croissance des ventes de la Mini Electric. Dans l'Hexagone, elle a séduit près de 2 600 clients faisant de cette petite citadine électrique le onzième modèle le plus vendu sur le territoire. Elle atteint même la neuvième place du classement quand on regarde en particulier les voitures électriques les plus prisées des flottes automobiles. Notons par ailleurs que deux nouveaux modèles 100 % électriques sont attendus cette année chez Mini, l'Aceman et le CountryMan. Ce qui pourrait bien booster les ventes de la marque britannique dans les mois à venir.

