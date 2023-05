Restylée, la minicitadine Hyundai i10 est commercialisée à partir de 16 900 euros

Le constructeur coréen Hyundai présente la nouvelle structure de gamme et les nouveaux tarifs de la minicitadine i10, uniquement proposée en cinq portes et en essence.

Le constructeur coréen Hyundai persévère sur le segment A, celui des minicitadines. Un créneau désormais déserté par de nombreuses marques. Lancée en 2020, sa représentante nommée i10 vient de recevoir un léger restylage de mi-carrière.

Toujours proposé exclusivement en carrosserie cinq portes, le modèle a reçu de petites retouches stylistiques qui se concentrent essentiellement sur sa face avant. Les évolutions les plus notables concernent la dotation de série, enrichie de nombreux équipements de confort (combiné d'instrumentation numérique, prises USB-C, ...) et de sécurité (système eCall 4G, freinage d'urgence autonome, détection des cyclistes et piétons, alerte de présence de passager arrière, etc.).

Une minicitadine accessible entre 16 900 et 19 900 euros

Côté mécanique, la nouvelle Hyundai i10 est uniquement proposée avec des motorisations essence, non électrifiées.

Le constructeur coréen reconduit ainsi le trois-cylindres atmosphérique 1.0 l développant 67 chevaux, proposé en boîte manuelle ou robotisée, le quatre-cylindres 1.2 l de 87 ch et le trois-cylindres turbo 1.0 l T-GDi de 100 ch. Des blocs qui peuvent être être associés à trois finitions : Intuitive, Creative et N Line (au look plus sportif).

Sans surprise, en ces temps d'inflation, les tarifs de la plus petite des Hyundai augmentent avec son restylage, et sa dotation de série enrichie. Lors de sa mise sur le marché en 2020, la minicitadine se négociait entre 11 990 et 16 300 euros. Désormais, les clients doivent débourser entre 16 900 et 19 900 euros pour se l'offrir.