La mise en place d’une stratégie vélo à l’échelle européenne en débat

Lors d’une conférence de presse donnée ce mercredi au Parlement de Strasbourg et retransmise en direct, la députée et présidente de la commission des transports et du tourisme Karima Delli (groupe des Verts/ALE) a tenu à défendre sa résolution sur le développement de la stratégie européenne en faveur du vélo qui devrait être votée demain, jeudi 16 février.

Le mot d’ordre de ce projet de texte : « Écrire l’histoire et mettre fin au règne des moteurs thermiques », a défini Karima Delli en introduction de sa prise de parole. De même, « la mise en place d’une stratégie vélo qui fera de ce dernier un véritable mode de transport au quotidien au même titre que la voiture ou les transports en communs », affirme la députée écologiste. Mue par une volonté simple : « Avoir une vraie politique programmée du vélo. »

Multiplier les trajets à vélo en Europe : une priorité

Parmi les « propositions concrètes pour rendre le vélo accessible à tous », la résolution présentée plaide en faveur d'un plus grand nombre de pistes cyclables et d’infrastructures sécurisées, de places de stationnement réservées, de hubs modaux dans les gares et d’aides à l’achat ainsi qu’une réduction du taux de la TVA sur la vente de vélos.

En plus de promouvoir la sécurité des cyclistes en prévoyant de meilleurs aménagements, cette stratégie « doit aussi s’accompagner d’une campagne de sensibilisation pour promouvoir le vélo à la hauteur de celles autrefois menées pour la voiture », estime Karima Delli. Celle-ci ambitionne d’ailleurs de faire changer les mentalités sur les bénéfices du vélo en mettant l’accent sur son aspect moderne et qui peut être l’affaire de tous, même des seniors, au travers de la formation. « Il est important de normaliser le vélo et de déconstruire son image exclusivement sportive car je pense qu’il va réconcilier les générations et le territoire ainsi que le monde de l’industrie », veut croire la députée.

Soutenir l’industrie du cycle vertueux

Motivé par l’urgence climatique, le projet de texte convoite aussi et surtout la création d’une politique industrielle du vélo « made in UE ». En somme, « il faut accroître un écosystème qui représente un million d’emplois en Europe et le doubler d’ici à 2030 », fait valoir Karima Delli. La production de cycles n’est toutefois pas le seul volet concerné puisque le recyclage s’inscrit aussi comme « l’un des piliers d’action. »

Enfin, le vélo devrait avoir un rôle à jouer prépondérant dans la logistique urbaine et le dernier kilomètre avec le vélo cargo, tout comme dans le secteur du tourisme (premier secteur économique en Europe) afin de redécouvrir les paysages du Vieux Continent de manière décarbonée. Bref, « investir sur le vélo c'est investir sur la santé et sur le climat », conclut Karima Delli. Qui espère que « cet axe de consensus politique débouchera sur une déclaration inter-institutionnelle démontrant que les États membres comme les collectivités locales veulent bousculer les pratiques et établir une base législative qui amènera une cohésion des territoires. » De quoi, également, répondre aux attentes formulées par le pacte vert (ou Green Deal).