La mobilité légère à hydrogène de Pragma Mobility disponible en LLD pour les pros

À l'occasion du salon des maires et des collectivités locales, l'entreprise française spécialisée dans la mobilité légère à hydrogène, créée en 2020, présente sa nouvelle offre de location longue durée à destination des entreprises publiques et privées.

Après l'inauguration d'un nouveau service de livraison du dernier kilomètre assuré par des vélos-cargos à hydrogène, Pragma Mobility lance une nouvelle offre à destination des collectivités et des professionnels en proposant ses vélos et triporteurs en location longue durée. Avec un prix d'achat à 5 690 euros HT, le deux-roues offre une autonomie de 150 kilomètres et se recharge en deux minutes. En LLD, l'offre démarre à 79 euros HT/mois et un package all inclusive sera proposé avec plusieurs options (hydrogène illimité, SAV, assurance…). En parallèle, Pragma Mobility propose également des stations de distribution d'hydrogène vert par le biais d'une étude de déploiement d'un écosystème sur mesure. L’objectif : fournir une expérience utilisateur complète et facilitée.

Disponible dès maintenant en précommande, le premier loyer s’élève à 30 % du prix du vélo (1 700 euros HT). En cours de production, 200 vélos Alpha Néo seront disponibles en juin 2023 et 800 autres sur le second semestre de l'année. Rappelons enfin que les entreprises soumises à l'IS sont éligibles à une réduction d'impôt de 25 % sur le coût des équipements (vélos, triporteurs, stations, accessoires...) mis à disposition de leurs collaborateurs.

Pour Pragma Mobility, cette solution de LLD va lui permettre de complètement maîtriser la fin de vie du véhicule à la reprise (remise en état, recyclage, réemploi…). L'entreprise prévoit enfin d'enrichir son catalogue avec le lancement un scooter à hydrogène prévu pour 2024.