La navigation GPS pour les pros s’invite dans l’offre Geotab grâce à Sygic

Comptant parmi les principaux acteurs mondiaux dans les domaines de l’IoT et du transport connecté, Geotab a conclu un partenariat avec Sygic afin de fournir à ses clients une navigation GPS hors ligne et une planification d’itinéraire pour camions et VUL.

« Nous sommes toujours à la recherche de partenaires technologiques qui augmentent la valeur de nos produits », a déclaré Stefano Peduzzi, vice-président des solutions technologiques et des opérations Europe chez Geotab. De ce fait, la Geotab Marketplace – qui offre un vaste écosystème d’applications et de modules complémentaires axés sur l’entreprise – vient d’ajouter une nouvelle fonctionnalité en s’associant avec la société slovaque Sygic. Cette dernière est en effet réputée pour son système de navigation GPS pro qui guide actuellement plus de 2 000 flottes et plus de 3 millions de chauffeurs professionnels des secteurs de la logistique, des urgences, de la construction ou encore des services municipaux à travers le monde.

Avec l’ajout de Sygic Professional Navigation sur sa Marketplace, Geotab assure ainsi que plus de 40 000 de ses clients internationaux peuvent dès à présent avoir accès à une solution pratique de planification des itinéraires plus poussée. Ceux-ci seront en effet adaptés aux types de véhicules de la flotte et aux marchandises transportées. En plus de l’acheminement basé sur des facteurs tels que la hauteur, le poids, le nombre d’essieux et d’autres paramètres du camion, Sygic Professional Navigation respecte également les zones d’émission et les restrictions Hazmat envers les produits et matières dangereuses. Sans oublier la proposition d’autres services tels que l’assistant de maintien dans la voie, le mode nuit, les dépassements à gauche désactivés, etc. Une palette d’éléments sécuritaires qui aide à éviter les situations à risque et donc les arrêts de travail en cas d’accident.