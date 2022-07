La navigation TomTom intégrée à la nouvelle Opel Astra

Le spécialiste des technologies de géolocalisation collabore avec la marque du groupe Stellantis en équipant le nouveau modèle Opel Astra de la plus récente version de sa solution de navigation. Celle-ci fournira ainsi la mise à jour régulière over-the-air de la cartographie, des services connectés et du logiciel Adas.

La sixième génération d’Opel Astra ne manque pas d’atouts. Bâtie sur la plateforme EMP2-v3 de l’ex-groupe PSA et dotée d’une identité visuelle forte, cette voiture hybride rechargeable – déclinée en 100 % électrique dès l’an prochain – constitue désormais la première de la gamme à l’Éclair à intégrer les nouvelles technologies de navigation de TomTom. Tout comme les modèles européens de la marque Genesis avant elle.

Grâce aux mises à jour OTA (« over-the-air », soit à distance), les conducteurs de la nouvelle Opel Astra auront en effet accès à la cartographie la plus récente et précise du spécialiste des technologies de géolocalisation. Y figurent ainsi les principaux services pour véhicules électriques tels que la localisation de plus de 560 000 points de charge répartis dans une centaine de pays. Des informations routières et même des conseils de navigation détaillés que le logiciel TomTom pourra afficher sur tous les écrans du cockpit numérique Pure Panel de la nouvelle Astra, y compris sur l’affichage tête haute.

Une sécurité supplémentaire

Au-delà du confort de conduite, cette intégration assure également une sécurité accrue et améliorer avec la technologie Adas de TomTom alliée au système d'assistance Intelli-Drive 2.0 de la nouvelle Opel Astra. Permettant à l’utilisateur de connaître la route en amont et d’anticiper les dangers, le logiciel embarqué peut alors adapter la vitesse à l’approche des virages serrés ou effectuer des changements de voies semi-automatiques en cas d’obstacle sur la chaussée.

De ce fait, « la cartographie Adas et le logiciel d’horizon électronique de TomTom apportent des informations essentielles sur la route, bien au-delà de ce que le conducteur et même les capteurs du véhicule peuvent percevoir », souligne Antoine Saucier, directeur général de TomTom Automotive. Ce dernier n’oublie pas de rappeler que, afin de rester concentré sur la route, le conducteur peut aussi contrôler la navigation TomTom de la nouvelle Opel Astra par commande vocale.