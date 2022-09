La navigation TomTom favorise les trajets des poids lourds

L'application GO Navigation du spécialiste des technologies de géolocalisation intègre désormais la fonction de navigation pour les poids lourds avec le service GO Navigation’s Truck.

Après avoir étoffé ses offres pour les véhicules électrifiés et s’être mis en conformité avec la réglementation pour proposer aux conducteurs des itinéraires « verts », TomTom vient de concevoir GO Navigation’s Truck, un outil prévu pour répondre aux attentes des chauffeurs routiers professionnels.

Les spécificités des camions enfin prises en compte

Rassemblant les fonctionnalités de navigation haut de gamme de GO Navigation, cette application assure une planification des parcours en assimilant les dimensions des camions concernés mais aussi leurs besoins en carburant, les vitesses maximales autorisées en fonction de leurs chargements (notamment les marchandises dangereuses) ou encore les lieux de passage interdits aux poids lourds. Les conducteurs peuvent aussi planifier plusieurs points d’arrêts et points d'intérêts comme les stations-service adaptées et les relais routiers.

« Ces ajouts spécifiques aux camions fonctionnent en complément des fonctions de navigation existantes de l'application, notamment le guidage intuitif sur les voies, le trafic en direct et la barre d'itinéraire – un aperçu pratique de l'itinéraire, des arrêts, des alertes pertinentes et des restrictions à venir », rappelle TomTom. De plus, l'interface utilisateur (IU) du système de GO Navigation’s Truck, disponible dès maintenant pour les utilisateurs d'Android sur le Google Play Store, entend minimiser les distractions pour garantir un maximum de sécurité aux chauffeurs.

Une réduction d’abonnement à saisir

Pour que son offre soit toujours à la pointe des dernières actualités, facteur indispensable pour les professionnels de la route, TomTom a dès à présent annoncé de nouvelles mises à jour en cours de préparation qui intégreront notamment les zones à faibles émissions. En attendant, afin de marquer le lancement de GO Navigation’s Truck, TomTom offre 50 % de réduction à ceux qui s'abonneront à l’application au cours des deux prochaines semaines.