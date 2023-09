Voiture thermique : La norme Euro 7 à la fois adoptée et honnie

Lundi 25 septembre, le Conseil européen a voté et entériné la proposition de normes anti-pollution Euro 7 pour les voitures, camionnettes et camions. Une révision à la marge des standards d’émissions de CO2 pour les véhicules qui contente l’ACEA mais ne satisfait pas certaines ONG.

Alors que les 27 ministres de l’UE étaient réunis à Bruxelles dans le cadre du Conseil compétitivité, la norme Euro 7 vient d’être approuvée. Ce nouveau règlement, qui couvre pour la première fois aussi bien les voitures particulières que les camionnettes et les véhicules lourds en un seul acte juridique, sert à fixer des seuils en matière d'émissions polluantes afin d’améliorer la qualité de l’air. Une intention louable et ambitieuse qui a toutefois été quelque peu refrénée par plusieurs pays membres. Dont la France et l'Italie, où l’industrie automobile pèse lourd dans les décisions économiques.

Norme Euro 7 ou Euro 6.7 ?

Comme le confirme Héctor Gómez Hernández, ministre par intérim de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, « la position du Conseil établit un équilibre entre des exigences strictes en matière d'émissions des véhicules et des investissements supplémentaires pour l'industrie, à un moment où les constructeurs automobiles européens connaissent une transformation vers la production de voitures zéro émission. » Par conséquent, « l'approche générale conserve les limites d'émission et les conditions d'essai existantes pour les véhicules légers. Dans le cas des véhicules lourds, les limites d'émission sont plus basses et les conditions d'essai légèrement adaptées. »

Si Euro 7 avance ainsi des exigences en matière de durée de vie des véhicules et l’utilisation de technologies et d’outils de surveillance des émissions plus poussés, elle assure également le maintient des conditions d'essai et des limites d'émissions existantes telles qu'établies dans la norme Euro 6 pour les véhicules M1 et N1 (voitures particulières et camionnettes). Une situation qui tient au fait que de nombreux constructeurs automobiles européens estimaient la norme Euro 7 très coûteuse à mettre en place. Pour eux, l’interdiction de vendre des véhicules thermiques à partir de 2035 imposait plutôt de concentrer leurs investissements sur l'augmentation de la production de véhicules électriques.

Des ravis et des déçus

Pas étonnant, donc, dans ce cas, que l'Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA) ait émis un avis favorable face à la position du Conseil sur la norme Euro 7, la qualifiant même de « pas dans la bonne direction ». « La position des États membres constitue une amélioration par rapport à la proposition Euro 7 de la Commission européenne – qui était totalement disproportionnée, entraînant des coûts élevés pour l’industrie et les clients, avec des avantages environnementaux limités » a d’ailleurs souligné la directrice générale de l’ACEA, Sigrid de Vries, dans un communiqué. « Nous appelons désormais les États membres et les institutions européennes à œuvrer en faveur d’une réglementation Euro 7 qui nous permettra de nous concentrer sur ces objectifs [de lutte contre la pollution de l’air] tout en gardant les véhicules abordables et notre secteur compétitif », ajoute-t-elle.

Un avis que ne partage pas la Fédération européenne pour le transport et l'environnement, connue aussi sous le nom de Transport et Environnement. Cette organisation européenne appelait en effet le Conseil européen à rejeter les propositions de normes de pollution Euro 7 « gravement affaiblies [qui] ne feront rien pour améliorer la qualité de l'air et la santé des citoyens européens, mais permettront au contraire à l'industrie automobile de verdir les voitures en les qualifiant de « propres Euro 7 » tout en continuant à utiliser la technologie hautement polluante Euro 6. » Lancée le 22 septembre dernier, cette alerte n’a donc pas été entendue... ou plutôt écoutée. Suite à son approbation, la norme Euro 7 sera, elle, applicable dès le 1er juillet 2025 pour les véhicules légers et à partir du 1er juillet 2027 pour les véhicules lourds.