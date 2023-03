La norme Euro 7 fait grincer des dents à la CSIAM

Le projet de norme Euro 7 proposé par la Commission européenne, qui s'inscrit dans le cadre du pacte vert, durcit les standards d'émissions polluantes pour tous les véhicules, légers comme lourds, et en intègre de nouveaux comme pour ce qui concerne les émissions liées aux pneus et aux freins. Pour garantir que les véhicules circulant sur les routes de l’UE ne polluent pas tout au long de leur durée de vie, les règles proposées prendront en considération les nouvelles technologies des véhicules et prévoiront une mesure en temps réel des émissions. Euro 7 va ainsi fixer des règles sur la durabilité des batteries pour les véhicules légers électriques, toujours avec la perspective d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Selon la Commission européenne, « En 2035, Euro 7 aura permis de réduire de 35% les émissions de NOx par rapport à Euro 6 pour les véhicules légers. Dans le même temps, les émissions polluantes à la sortie de l’échappement seront réduites de 13 % pour les véhicules légers et de 39 % pour les bus et les camions. Pour les voitures, les particules liées au freinage seront réduites de 27 % ». De son côté, la Chambre syndicale internationale de l'automobile et du motocycle (CSIAM) et ses adhérents regrettent la manque de clarté du Gouvernement français et l'Union européenne en ce qui concerne les applications de la norme Euro 7. Les constructeur de VP, VI, bus et cars représentés par la CSIAM demandent d'une part le maintient en l’état du compromis obtenu pour 2035, en laissant aux constructeurs le choix des énergies alternatives neutres en carbone et sans remettre en cause l'électrification du parc. De plus, ils souhaitent un accompagnement à travers des dispositions fiscales ou des subventions non discriminatoires pour accompagner la transition du parc des véhicules vers des énergies plus vertueuses sur le plan environnemental. Par ailleurs, la CSIAM plaide pour des mesures fiscales et des subventions suffisantes pour réduire le surcoût à l'achat des véhicules électriques. Elle rappelle également l'importance du déploiement d'infrastructures de recharge à la hauteur des objectifs fixés. Enfin, l'électrification du parc européen acté, l'organisation professionnelle s'interroge sur l'utilité du projet Euro 7, au profit d'adaptations des normes Euro 6.

Enfin, les industriels prônent un règlement Euro 7 cohérent avec les investissements nécessaires pour les futures normes de CO2, avec une coordination entre les dossiers CO2 et Euro 7 sur le contenu des réglementations, les délais de leur finalisation et leurs dates de mise en œuvre.