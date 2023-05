Le président de BMW critique vivement la norme Euro 7 : irréalisable d'ici 2025 selon lui

Les décideurs politiques ont la main sur l’avenir de l’automobile

« La politique a de plus en plus d'impact sur notre entreprise », a notamment déclaré Oliver Zipse à cette occasion. « Aux États-Unis, la loi sur la réduction de l'inflation est utilisée par les décideurs politiques pour promouvoir la protection du climat et renforcer l'économie nationale. En Europe, en revanche, la Commission européenne resserre massivement la norme Euro 7 prévue. Cela signifie encore plus de réglementation, mais sans aucune amélioration de la qualité de l'air. Je ne vais pas me battre autour du pot : la façon dont c'est planifié en ce moment ne va tout simplement pas fonctionner ! »

Contestation de la faisabilité de la mise en place de la norme Euro 7 en 2025

La date prévue de juillet 2025 est tout à fait « irréalisable, des situations de conduite totalement irréalistes devenant la règle » a ajouté le dirigeant. « Ces soi-disant conditions environnementales d'essai - qui pourraient également être décrites comme des cas spéciaux - obligent les constructeurs automobiles à faire face à toute situation exceptionnelle ».

Le patron de BMW en profite pour reprendre un exemple de test de cette norme qui apparaît pour le moins étrange pour un grand nombre de professionnels de la filière automobile en Europe.

Exemple de test controversé lié à la norme Euro 7

« A quelle fréquence, par exemple, montez-vous un col de montagne, à plein régime, en moins sept degrés, dans une voiture qui est complètement chargée et qui tire une remorque ? Nous nous battons pour une solution Euro 7 raisonnable, qui améliore également efficacement la qualité de l'air dans les villes. Le comité d'entreprise et le syndicat IG Metall sont fermement de notre côté.

Appel à un calendrier réaliste pour l'adoption de normes environnementales efficaces

Dans son discours, Oliver Zipse appelle à un « calendrier réaliste au milieu de 2027 en intégrant des limites réalistes et efficaces pour tester les conditions environnementales. Tout en évitant de se concentrer sur les cas spéciaux et extrêmes ». Rappelant que l’ensemble de ces propositions sont défendues dans les communications de l'Association européenne des constructeurs automobiles (ACEA).