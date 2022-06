La nouvelle génération du DAF XD au salon IAA

DAF annonce le lancement de la nouvelle génération du modèle XD. Directement inspiré des gagnants de l’International Truck of the Year 2022, les camions longue distance XF, XG et XG⁺, il en reprend les caractéristiques. L’aérodynamisme, les groupes motopropulseurs, la position des sièges, l'assemblage et les finitions, seront désormais intégrées dans le segment de la distribution et des applications spécialisées.

Outre sa large surface vitrée gage d’une visibilité accrue en milieu urbain, le futur modèle revendique un rendement énergétique étudié et de faibles émissions de CO2 grâce au dessin de sa cabine (dont le volume peut atteindre 10 m3). Le style est associé à une nouvelle chaîne cinématique PACCAR MX-11. Le système de gestion de flotte DAF Connect permet un gain de temps en matière de mises à jour des logiciels. Le choix étendu de prises de force disponibles, des modules de fixation de carrosserie et des connecteurs, contribue à adapter le châssis aux besoins et aux exigences techniques des carrossiers.

La production devrait débuter dès l'automne. La plateforme du DAF XD pourra accueillir tous les types de chaînes cinématiques, y compris les groupes motopropulseurs alternatifs.