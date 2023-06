La nouvelle génération du SUV-coupé hybride japonais Toyota C-HR adopte un design encore plus clivant

Lancé en 2016, le SUV-coupé compact Toyota C-HR a connu un franc succès sur le marché européen. Auprès des clients particuliers, comme des clients professionnels - le modèle est fortement représenté dans les flottes de VTC notamment - grâce à sa motorisation hybride essence-électricité, dite « auto-rechargeable », et son design décalé.

« Le succès de ce modèle innovant a contribué à transformer la perception de Toyota en Europe, ajoutant une forte dimension émotionnelle à la marque. Les clients ont plébiscité le style de la voiture, plus de la moitié d’entre eux citant le design comme première raison d'achat. Le Toyota C-HR est devenu le principal modèle de conquête de Toyota », confirme le constructeur japonais.

La précédente génération (2016-2023) de Toyota C-HR.

Alors que Toyota s'est lancé dans le rajeunissement de sa gamme avec le lancement de son premier vrai véhicule 100 % électrique - le SUV Toyota bZ4X - et la commercialisation d'une nouvelle génération de la berline Toyota Prius, désormais hybride rechargeable, place donc au renouvellement du Toyota C-HR.

Le SUV-coupé à faibles émissions Toyota C-HR est un modèle conçu pour l'Europe et en Europe

Toujours produit au sein de l'usine Toyota Motor Manufacturing d'Adapazan, en Turquie, cette deuxième génération de C-HR reprend à son compte des éléments de style apparus sur les bZ4X et Prius. Mais son style demeure fidèle aux lignes du concept-car Prologue révélé fin 2022. « L’objectif du nouveau Toyota C-HR est d’ailleurs d’avoir l’impact d’un concept-car roulant », concède Toyota.

« Le traitement de la partie avant est conforme au nouveau visage des SUV Toyota. Le look est tranchant et dynamique, donnant le sentiment que la voiture est prête à foncer vers l'avant. Le thème graphique basé sur des formes imbriquées est prédominant dans les lignes taillées au diamant sur les flancs du véhicule. Il souligne les poignées de porte affleurantes - une première sur une Toyota - et renforce la solide posture de la voiture sur la route. L’allure dynamique et musclée du nouveau Toyota C-HR est encore renforcée par des porte-à-faux courts et des roues de grande taille (jusqu'à 20 pouces). Une nouvelle structure de peinture bicolore est disponible, étendant le toit noir contrasté jusqu'au bouclier arrière et sur toute la section trois quarts arrière de la voiture », détaillent les designers de la marque dans un communiqué.

En termes de dimensions, cette nouvelle génération du SUV compact japonais voit ses cotes évoluer par rapport à la précédente. Le véhicule s'étire désormais sur 4,36 mètres de long (-3 cm) pour 1,83 mètres de large (+ 4 cm) et 1,55 mètres de haut (-1 cm). A noter qu'il repose sur la nouvelle plateforme électrifiée de Toyota, baptisée B3, et dispose d'un empattement de 2,64 mètres.

Le Toyota C-HR succombe à l'hybride rechargeable

Comme la nouvelle Toyota Prius, cette deuxième génération de Toyota C-HR s'offre une motorisation hybride rechargeable.

Plus en détails, l'offre mécanique est composée des versions Hybrid 140 associant un bloc thermique 1.8 l de 98 ch et un 1 bloc électrique de 70 kW (94 ch) couplé à une petite batterie de 4 kWh. Toyota annonce une consommation moyenne de 4,8 l/100 km et des rejets de CO2 de 103 g/km. La version Hybrid 200 est le fruit d'une association entre un 2.0 l de 152 ch, d'un bloc électrique de 83 kW (111 ch) et de la même petite batterie de 4 kWh. En matière de consommation, la valeur de 4,8 l/100 km est annoncée pour 107 g/km de CO2.

Véritable nouveauté chez Toyota et dans la gamme du SUV-coupé compact C-HR, la motorisation PHEV résulte du bon fonctionnement du 2.0 l essence 152 ch et d'un moteur électrique de 120 kW (163 ch) dont l'énergie provient d'une batterie lithium-ion de 51 kWh. Ce qui permet au véhicule de parcourir jusqu'à 66 km en 100 % électrique, selon le constructeur.

Toyota lance un SUV technophile