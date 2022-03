La nouvelle Honda Civic e:HEV arrivera en Europe à l'automne

Le constructeur japonais Honda poursuit le renouvellement de sa gamme européenne. Après l'introduction de la petite Honda e 100 % électrique, de la citadine hybride Jazz e:HEV et du SUV citadin H-RV, la marque s'apprête à introduire une berline compacte. Il s'agit plus précisément, la onzième génération de son modèle à succès Civic. Une lignée de véhicules présente sur les routes du monde entier depuis un demi-siècle maintenant et écoulée à plus de 27,5 millions d'exemplaires.

Révélée voilà quelques mois déjà dans sa version tri-corps spécifique au marché américain, la Civic vient d'être présentée dans sa déclinaison cinq portes. Un type de carrosserie dont les clients européens sont davantage friands. Par rapport à sa devancière lancée en 2017, la nouvelle venue change sur tous les plans.

Compacte 100 % hybride

Venant « parachever la stratégie d'électrification » du constructeur d'Hiroshima, cette nouvelle Honda Civic sera exclusivement commercialisée avec une motorisation hybride e:HEV combinant un moteur quatre-cylindres essence 2.0 l et deux moteurs électriques. Le tout, relié à une petite batterie, développant une puissance cumulée de 183 chevaux. Un ensemble bien connu des amateurs de la marque puisqu'on le retrouve déjà sous le capot du grand SUV C-RV.

L’empattement allongé de 35 mm a permis aux concepteurs de créer un habitacle plus spacieux et plus confortable tout en améliorant les performances dynamiques et la stabilité en ligne droite. Le hayon est désormais en matériau composite, une première pour la Civic. Une nouvelle technologie de fabrication a permis de réduire son poids de 20 %