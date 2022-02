La nouvelle identité visuelle de Toyota prend forme à Eragny

Le groupe GCA vient de lancer la nouvelle identité visuelle de la marque Toyota en Europe dans sa nouvelle concession d’Eragny-sur-Oise (Oise). Un établissement qui s’élève sur un terrain de 12 000 m2, qui accueille également un point de vente Triumph. Cette marque entre dans le cadre de la stratégie de développement de l’activité deux-roues chez le distributeur. Le remaniement complet de ce site a donc permis la naissance de cette concession Toyota aux nouvelles normes du constructeur. Des standards qui évoluent à l’extérieur mais surtout à l’intérieur.

Le client au centre du showroom

Toyota renouvelle le style et l’agencement de ses concessions en Europe dans le cadre de sa stratégie « Beyond Zero ». Cette dernière définit quatre piliers principaux dont l’un est le client. Il s’agit donc de revoir les concessions afin de placer le client au centre de celles-ci. Les changements débutent dès l’extérieur, avec l’adoption d’un bardage blanc et d’un habillage similaire à du bois clair. Un habillage qui se retrouve sur un totem à l’entrée du site pour accueillir le visiteur et lui indiquer tous les services pratiqués sur place. Au sein du showroom, l’évolution est plus marquée. L’espace central est réservé aux clients, avec une longue table, des chaises et tous les services indispensables pour les faire patienter pendant une intervention par exemple. Cet espace d’accueil est pensé pour rassembler visiteurs et collaborateurs du site. Il est complété par un mur constitué de plusieurs écrans, dont certains permettent de configurer un modèle ou d’accéder aux véhicules d’occasion disponibles. Les visiteurs peuvent également accéder à toutes les informations sur la marque, ses actions et ses nouveautés. Le client est donc entouré par les modèles de la gamme, avec des univers bien définis. Des zones sont réservées à Toyota Professional, Kinto, Gazoo Racing et bientôt bZ, nouvelle gamme de véhicules électriques à batterie.

Organisation LEAD

Au-delà du style et de l’aménagement, la concession Toyota évolue dans son organisation. Baptisé LEAD (L’Expérience Améliorée du Distributeur), ce modèle passe par un seul conseiller personnel par client. Doté d’un « portefeuille de clients limité » selon les termes de la marque, ce conseiller s’occupe des activités vente et après-vente. Il s’appuie sur deux experts pour accompagner le client dans ces deux domaines. Un expert produit fait découvrir les véhicules et gère l’essai, tandis qu’un référent technique explique les interventions effectuées en atelier. Cette nouvelle organisation est déjà en place dans 80 concessions en France. L’objectif consiste à atteindre les 150 points de vente en 2022.