La nouvelle marque automobile Zeekr veut doubler ses ventes en 2023

Après une première phase de lancement réussie, Zeekr compte accélérer et son directeur exécutif Andy An annonce un objectif de 140 000 ventes en 2023. La marque du groupe Geely s’appuie sur le SUV 001, commercialisé autour de 40 000 euros et faisant valoir sa batterie Qilin qui assure près de 1 000 km d’autonomie (cycle chinois, la valeur sera moindre en WLTP), pour se positionner face à la Tesla Model Y et d’autres concurrents premium.

Zeekr a de l’ambition en Europe

En marge du CES 2023 de Las Vegas, Andy An a précisé que la marque comptait sur l’Europe pour se développer. Le SUV 001 pourrait séduire des clients européens, le luxueux van 009, qui sortira dans quelques mois, étant destiné à une clientèle plus fermée (taxis premium, flottes d’hôtel…).

Zeekr travaille aussi sur l’autonomisation de la conduite et la marque a présenté au CES un prototype de service reposant sur des véhicules autonomes avec Waymo (Alphabet, Google).

Une introduction en Bourse à l’étude

Par ailleurs, Andy An a indiqué que Zeekr n’envisageait pas pour l’heure de commercialiser ses modèles aux États-Unis, même si une introduction en Bourse est à l’étude. L’objectif serait de lever 1 milliard de dollars pour viser une valorisation de l’ordre de 10 milliards de dollars.

(avec Reuters)