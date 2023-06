La nouvelle Renault 5 Electric est bien plus qu'un simple véhicule 100 % électrique

Après sa signature de marque « Les voitures à vivre », et le slogan bien connu « À vous d’inventer la vie qui va avec », le constructeur français Renault pourrait utiliser celui-ci pour le lancement de la Renault 5 Electric : « Avec celle, vous serez toujours au courant ».

En effet, la nouvelle citadine 100 % électrique du Losange sera « la première voiture d’une longue série à être dotée d’un nouveau chargeur bidirectionnel ». Une technologie nommée V2G (vehicle-to-grid) qui permet, bien entendu, de recharger les batteries du véhicule mais aussi - et surtout - de réinjecter de l’électricité dans le réseau électrique, lors de pics de consommation par exemple.

En outre, en cas de coupure de courant ou lors d’activités de loisirs, la future Renault R5 Electric sera capable d’alimenter des appareils électriques, branchées sur sa prise de recharge, grâce à la fonction V2L (vehicle-to-load). « Grâce à un adaptateur, développé par Renault, branché à la prise de recharge du véhicule, la future Renault 5 électrique est capable de fournir de l’énergie équivalente à celle d’une prise de courant de 220 volts », précise le constructeur français.

Renault et Mobilize promettent aux propriétaires de la R5 Electric de réduire leur facture d'électricité

L'arrivée de la technologie V2G dans la gamme Renault permet à sa filiale Mobilize de proposer des offres de recharge plus attractives qu'auparavant puisque permettant de réduire la facture d'électricité des propriétaires français, allemands et britanniques de Renault 5 Electric.

Pour y parvenir, l'opérateur de mobilité et de recharge précise s'appuyer sur quatre piliers : un véhicule compatible V2G, une borne bidirectionnelle Mobilize Powerbox [d'une puissance de 7 à 22 kW, ndlr], un contrat d'électricité fourni par The Mobility House « garantissant une électricité neutre en carbone et permettant de monétiser l'énergie restituée au réseau » et enfin une application smartphone « permettant de programmer la charge bidirectionnelle ».

« Grâce à Mobilize V2G, la voiture devient une réserve d'énergie. Il suffit au conducteur de brancher régulièrement son véhicule sur sa Powerbox pour optimiser sa facture d'électricité et décarboner sa mobilité. Le coût de la recharge sera divisé par deux en moyenne. Mobilize favorise ainsi une mobilité plus durable et plus abordable », explique Corinne Frasson, directrice services énergie au sein de Mobilize.