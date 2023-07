La nouvelle Renault 5 Electric se promène (presque) à découvert

La Renault 5 Electric n'en finit plus de faire parler d'elle. Annoncée voilà deux ans maintenant, en amont de la présentation du plan Renaulution de Luca de Meo, la citadine 100 % électrique néo-rétro s'effeuille progressivement.

Ce prototype de Renault 5 Electric coincé entre une Renault Megane Estate et un Renault Master donne une bonne idée du gabarit de la citadine 100 % électrique.

Après avoir officialisé sa ligne générale sous forme de concept-car, puis avoir montré les mulets (des véhicules à l'apparence de modèles existants, comme la Renault Clio V, servant à son développement technique) en circulation sur les routes de Laponie suédoise, de Normandie et de la région parisienne, le constructeur français présente les derniers prototypes de ce modèle particulièrement attendu et dont la production sera assurée au sein du pôle Renault ElectriCity par l'usine Georges-Besse de Douai.

À ce stade, la ligne générale de ces véhicules encore camouflés est conforme à celles des véhicules de série.

Encore protégés des regards indiscrets, ces véhicules sillonneront bientôt les routes européennes pour une ultime phase de mise au point.

Le Technocentre Renault de Guyancourt chargé de la production des prototypes de la R5 Electric

Ces premiers exemplaires roulants de la Renault 5 Electric ont été produits par le Centre de réalisation des prototypes du Technocentre Renault de Guyancourt. Une mini-usine « qui possède des moyens et des processus d’assemblage représentatifs des lignes de production de ses "vraies" usines de véhicules », explique le Losange.

L'environnement de production des prototypes est identique à celui dans lequel sera réalisé la fabrication en série du véhicule.

Sorte de répétition générale du processus de fabrication d'un nouveau véhicule, l'assemblage d'une soixantaine de prototypes de R5 Electric va permettre aux ingénieurs Renault de « traquer aux dixièmes de millimètres les jeux et les affleurements des modules de caisses et des pièces en provenance des fournisseurs », apprend-on. Bien entendu, « toute la partie logicielle, connectique et électronique [de ce véhicule bâti sur la plateforme CMF-B EV de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi] est également testée ».

