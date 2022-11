La nouvelle Toyota Prius hybride rechargeable va-t-elle rentrer dans le rang ?

Toyota vient de dévoiler sa cinquième génération de Prius. Un modèle emblématique pour le constructeur japonais, qui a symbolisé l’électrification de l’automobile dès 1997, à une époque où peu de marques croyaient à cette tendance. Pourtant, la Prius évolue avec cette cinquième génération, puisqu’elle devient la représentante de la technologie hybride rechargeable Toyota sur les marchés européens. Si une version hybride simple sera bien proposée dans certaines régions du monde, cette Prius se contentera de la nouvelle génération d’hybride rechargeable en Europe. Critiquée par certains observateurs, cette technologie reste pourtant une solution intéressante lorsqu’elle est bien pensée et bien utilisée. Toyota veut démontrer cette pertinence à travers sa nouvelle Prius. La marque ne révèle pas encore toutes les caractéristiques de son véhicule mais annonce plusieurs améliorations notables.

Système plus puissant

Cette Prius associe le moteur essence TNGA de 2.0 l et 148 chevaux (111 kW) à un nouveau moteur électrique de 160 chevaux (120 kW). L’ensemble développe une puissance de 223 chevaux (164 kW), soit un bond en avant par rapport aux 122 chevaux de la Prius 4 hybride rechargeable. Le véhicule devrait donc être plus dynamique, surtout en ajoutant l’apport de la plateforme GA-C de deuxième génération, plus légère et plus rigide, selon le constructeur. Cette nouvelle architecture permet également de loger la nouvelle batterie sous la banquette arrière. Cet accumulateur lithium-ion de 13,6 kWh autoriserait une autonomie en mode 100 % électrique supérieure de 50 % à la génération précédente. Le nouveau système hybride rechargeable permettrait d’effectuer la plupart des déplacements quotidiens en électrique selon la marque. Une capacité à vérifier mais qui bénéficie dans le cas de cette Prius d’un ensemble moins imposant à mouvoir que les habituels SUV hybrides rechargeables.

Design apuré

La nouvelle plateforme permettrait ainsi de gagner du poids mais Toyota ne donne aucune information dans ce domaine. En revanche, la ligne de la Prius évolue et ses proportions changent. La voiture est plus courte de 46 mm mais plus large de 22 mm. Elle est aussi plus basse de 50 mm, ce qui devrait donner une allure totalement différente à cette cinquième génération. Le profil reste toujours aérodynamique mais avec des traits simplifiés et apurés. Le design apparaît moins typé qu’auparavant. En effet, la particularité technique de la Prius allait de pair avec une silhouette tout aussi particulière. Une volonté de la marque pour différencier ce véhicule dans la gamme et sur le marché. Aujourd’hui, la Prius a perdu de son originalité technique et mise sur un design toujours aérodynamique mais plus sobre. Un atout pour reconquérir des clients partis vers d’autres modèles de la gamme ou vers d’autres marques. Ainsi, les informations manquantes sur cette cinquième génération détermineront son positionnement. Cette Prius pourrait représenter un nouveau pas en avant pour la technologie hybride rechargeable, mais elle pourrait également rentrer dans le rang. Un premier élément de réponse devrait être donné le 5 décembre, lors de sa présentation européenne, avant une arrivée sur le marché au printemps 2023.