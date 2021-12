La pénurie de pièces favorise-t-elle la contrefaçon ?

Si les pièces de contrefaçon automobiles font moins parler d’elles ces dernières années, elles sont toujours bien présentes sur le marché comme l’a rappelé dernièrement François Mondello, président de la Fédération française des experts en automobile (FFEA). « On remarque que la contrefaçon des pièces automobiles a fortement augmenté depuis le début de la crise sanitaire et des problèmes de disponibilité qu’elle engendre. Les consommateurs en recherche de pièces neuves, qui se raréfient, peuvent être rendus à acheter des pièces contrefaites » explique le patron des experts en automobile.

Une affirmation que tempère Charles Aronica, délégué général de la Fiev : « le consommateur n’est jamais complice en matière de pièce automobile. S’il achète une pièce contrefaite, ce n’est jamais volontairement, pour une question de sécurité ». Pour le responsable, la pénurie pourrait davantage profiter aux pièces recyclées.

A l’échelle mondiale, on estime que jusqu’à 9 % de l’économie repose sur des produits contrefaçon faisant l’objet d’un trafic, dont bon nombre sont des pièces automobiles, fabriquées en Asie, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, que l’on peut désormais trouver facilement sur le commerce en ligne. Certains chiffres indiquent que 10 % des pièces de rechanges seraient contrefaites à l’échelle mondiale. Si ces pièces concernent avant tout la carrosserie (capot, phares, rétroviseurs, clés de voitures…), elles touchent aussi les pièces mécaniques chères comme les échappements et les filtres à particules.