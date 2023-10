La Peugeot 208 conserve la tête des ventes en France au mois de septembre

La bataille se poursuit en tête des ventes de voitures neuves sur le marché français. La Peugeot 208 a conservé la première place des véhicules particuliers neufs au mois de septembre, devant la Renault Clio, sa grande rivale historique. Cette dernière conserve toutefois la tête du classement sur les neuf premiers mois de l’année 2023. Sur le seul mois de septembre, la Peugeot sauve un peu la marque au lion, avec 9 816 immatriculations. La Clio suit de près la lionne, avec 9 332 unités. Depuis le début de l’année, cette dernière s’est écoulée à 72 280 exemplaires, ce qui lui offre la première place du marché des voitures neuves. La 208 reste sous la barre des 70 000 unités, avec 69 203 modèles immatriculés. La bataille devrait faire rage jusqu’au mois de décembre entre ces deux véhicules. Une opposition hautement symbolique pour les deux constructeurs, qui n’hésitent pas à « pousser de la tôle » pour faire basculer le marché en leur faveur.

Dacia accroché solidement à la troisième place

Derrière ces deux premiers modèles, Dacia place sa Sandero à une solide troisième place sur le mois de septembre comme sur les neuf premiers mois de l’année. La berline enregistre des résultats réguliers, avec 6 512 unités écoulées le mois dernier et 51 652 depuis le début de l’année. La clientèle largement orientée vers les particuliers de la marque et du modèle donne d’autant plus de poids à ce résultat. Au pied du podium, Citroën place sa C3, avec un résultat de 5 945 exemplaires écoulés en septembre, pour un total de 45 054 unités sur les neuf premiers mois de l’année. Elle devance de quelques centaines d’unités la Tesla Model Y, dont 5 035 exemplaires ont été immatriculés en septembre. Un résultat qui offre au véhicule électrique la huitième place du marché depuis le mois de janvier, avec 27 458 unités. Le Renault Captur prend la sixième place du mois de septembre, avec 4 184 immatriculations, ce qui le place aussi au sixième rang sur les neuf premiers mois de l’année, avec 36 548 exemplaires écoulés. Il se retrouve ainsi devant le Peugeot 2008, son rival direct, qui figure au septième rang en septembre, avec 3 053 unités. Cependant, ce dernier repasse devant le Captur au classement annuel, avec 37 592 exemplaires. La huitième place du mois de septembre revient à la Fiat 500, avec 3 040 unités. La citadine italienne du groupe Stellantis se retrouve cependant à la dixième place sur les neuf premiers mois de l’année, avec 24 264 unités. Au neuvième rang à l’issue du mois dernier, le Dacia Duster s’est écoulé à 2 744 exemplaires. Un résultat qui le place au neuvième rang du classement sur neuf mois, avec 25 350 immatriculations. Enfin, la dixième place du mois de septembre est partagée entre la Peugeot 308 et le Renault Austral, qui se sont écoulés à 2 672 unités chacun. Un score identique, qui offre la septième place sur neuf mois à la berline, avec 32 469 unités, mais aussi la onzième place au nouveau SUV de la marque au losange, avec 22 700 exemplaires. Ce dernier dépasse ainsi l’Arkana, qui a longtemps sauvé Renault sur le segment C-SUV.