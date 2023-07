La Peugeot 208 restylée montre son nouveau visage, mais n'est toujours pas produite en France

Le constructeur sochalien a présenté les évolutions esthétiques apportées à sa citadine 208. Arrivée en milieu de carrière, celle-ci adopte le style de son grand frère le SUV 2008 et de la routière 508. Et, contrairement à ce que réclame Bercy avec insistance, elle ne sera toujours pas « made in France ».

Arrivée à mi-vie, la Peugeot 208 passe par la case restylage. Quelques semaines après sa meilleure ennemie, la Renault Clio.

Les ventes de la citadine sochalienne - déclinée en thermique et 100 % électrique - étant plutôt au beau fixe, avec près d'un million d'unités écoulées dans le monde depuis 2019, cette opération vise non pas à relancer le modèle mais à lui faire adopter la nouvelle identité stylistique de la marque, déjà déployée sur le SUV citadin Peugeot 2008 et la routière Peugeot 508, à quelques mois de la présentation et du lancement de la troisième génération du SUV compact 3008.

« Travailler sur un modèle aussi emblématique et qui connait un succès aussi important que la 208 est un exercice toujours délicat. Notre objectif était de porter le design et les prestations de la 208 à un niveau supérieur, tout en conservant l’âme de ce modèle, pour rester sur la plus haute marche du podium des ventes du segment B en Europe », reconnaît Jérome Michon, directeur du produit Peugeot.

Quelles évolutions pour les nouvelles Peugeot 208 et Peugeot e-208 ?

« L’équipe du design Peugeot a relevé avec enthousiasme le défi posé pour la nouvelle 208. Nous voulions affirmer encore un peu plus sa personnalité, déjà forte, sans perdre l’esprit global de son design. La nouvelle face avant avec la nouvelle signature lumineuse Peugeot et, à l’arrière, les feux à trois griffes réinventés nous ont permis d’inscrire la nouvelle 208 dans la modernité de Peugeot, de lui donner une posture plus féline, tout en conservant la silhouette sculptée et athlétique que les clients aiment », résume Matthias Hossann, directeur du design Peugeot.

Concrètement, l'avant du véhicule est profondément remanié avec l'adoption d'une nouvelle calandre intégrant « une trame évolutive couleur caisse qui la fond littéralement dans le volume général du pare-chocs » et de trois longues griffes lumineuses verticales sur l'ensemble des versions. La finition haut de gamme GT ajoute des phares full LEDS à trois modules indépendants. Bien entendu, le nouveau logo Peugeot fait son apparition sur le véhicule.

L'arrière du véhicule reçoit lui aussi une nouvelle signature lumineuse caractérisée par le changement de sens des griffes du Lion. Désormais, les trois traits sont horizontaux. Le lettrage Peugeot apparaît sur le bandeau de coffre et les monogrammes désignant le modèle adoptent une nouvelle typographie, plus carrée. Enfin, le nuancier s'enrichit de nouvelles teintes et les jantes sont redessinées.

Dans l'habitacle, Peugeot reconduit son i-Cockpit, avec des compteurs analogiques en finition Active et numériques en Allure. La finition GT permet, quant à elle, de bénéficier de l'effet 3D. Toutes les nouvelles Peugeot 208 reçoivent désormais un écran central tactile de 10 pouces (contre 7 pouces auparavant).

Quelles motorisations sous le capot des nouvelles Peugeot 208 et Peugeot e-208 ?

Initialement commercialisée fin 2019 avec des blocs thermiques essence PureTech 75, 100 et 130 ch mais aussi en diesel BlueHDi 100 ch et en déclinaison 100 % électrique avec un moteur de 100 kW (136 ch) couplé à une batterie lithium-ion de 50 kWh, la Peugeot 208 répondait à tous les besoins et usages des clients.

Pour sa 208 restylée, Peugeot a fait du ménage dans la palette de motorisations. Les trois-cylindres essence 1.2 l PureTech 75 et 100 ch demeurent au catalogue, mais le constructeur sochalien introduit également de la micro-hybridation 48 volts. Il s'agit des Hybrid 100 et Hybrid 136 qui font appel à une nouvelle boîte électrifiée e-DCS6. « Grâce à une batterie qui se recharge pendant la conduite, cette technologie offre un surcroît de couple à bas régime et jusqu’à 15 % de réduction de la consommation de carburant. En conduite urbaine, il possible de rouler à 50 % du temps en mode zéro émission », affirme encore Stellantis.

Enfin, la version zéro émission Peugeot e-208 reçoit le nouveau moteur Nidec/ex-PSA de 115 kW (156 ch) associé à une batterie de 51 kWh permettant de parcourir jusqu'à 400 km entre deux charges complètes.