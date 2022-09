La Peugeot 408 disponible en Plug-In Hybrid First Edition à 50 600 euros

Peugeot annonce la commercialisation d’une série de lancement de sa nouvelle 408. Limitée à 300 exemplaires, elle dispose de la motorisation Plug-In Hybrid 225 et possède un niveau d’équipement élevé. La marque offre un Pack de recharge à ses premiers clients, qui devront choisir entre un pack destiné à la recharge privée ou un deuxième consacré à la recharge publique. Le premier comprend une borne e-Pro Wallbox Free2Move eSolutions et son installation, à hauteur de 1 500 euros. Le second prend la forme d’un crédit de recharge d’une valeur de 1 000 euros, par l’intermédiaire de l’application eSolutions Charging. Les deux offres comprennent un câble mode 3 de 7,4 kW.

Disponible uniquement en ligne

Cette série limitée est disponible depuis le 1er septembre sur le site internet Peugeot Store, à partir de 50 600 euros ou 490 euros par mois. Dans ce dernier cas, les clients particuliers doivent verser un premier loyer de 7 900 euros et s’engagent sur 49 mois. Les professionnels versent quant à eux un loyer de 5 800 euros et s’engagent sur 48 mois. Ces tarifs ne comprennent pas la réduction générée par le bonus écologique de 1 000 euros. Si cette version spéciale comprend les principaux équipements attendus par le client, notamment en matière de connectivité et de style, le modèle sera décliné dans un second temps en finitions Allure et GT. La première apparition grand public de cette 408 se déroulera lors du Mondial de Paris (17-23 octobre 2022).