La Pièce Aut’Occasion : un catalogue complet de pièces auto d’occasion traçables et garanties

Acteur majeur de l’économie circulaire en France, l’entreprise La Pièce Aut’Occasion (LPAO) accompagne de nombreux garagistes dans la recherche et l’achat de pièces auto d’occasion garanties et certifiées. Les garagistes peuvent bénéficier d’un catalogue complet pour se fournir en pièces d’occasion de qualité avec un historique transparent et entièrement traçable.