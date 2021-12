La pièce d’occasion décolle en 2021

Selon l’analyse des procès-verbaux d’expertises menée par SRA, les pièces d’occasion ont connu une notable envolée cette année. Leur utilisation, lors de la réparation d’un sinistre assuré, a progressé de 20 % par rapport à 2020, pour atteindre un taux de 3,6 % de pénétration. Ce taux était de moins de 3 % en 2017. Si on considère les véhicules accidentés de 5 ans et plus, le taux de pénétration atteint les 6,2 % en 2021, soit une croissance de + 13 % par rapport à 2020. « Si cette croissance est significative, il faut toutefois considérer que davantage de pièces sont changées lors d’un sinistre qu’il y a 5 ans », tempère Rodolphe Pouvreau, directeur de SRA.

Il n’en reste pas moins que cette année, près de 12 % des expertises ont été réalisées en considérant au moins une pièce d’occasion. Cela représente une croissance de 22 % par rapport à 2020. Ce taux était à moins de 8 % en 2017.

Cette envolée de l’usage des pièces de réemploi s’explique par la volonté des assureurs de les utiliser davantage face à la forte hausse des prix des pièces neuves constatée depuis 5 ans : + 25 % ! L’offre des recycleurs s’est aussi professionnalisée ces dernières années, avec une hausse de la qualité et une organisation de la distribution. Les offres se multiplient et se structurent à l’image de Back2Car, Opisto, Indra, Careco, B.Parts, Reparcar, sans oublier CertiPRE rattaché au groupe Lacour et ses solutions d’expertises.

« C’est un petit décollage qui démontre une prise de conscience. Mais il y a une marge de progrès de la part des consommateurs qui souhaitent des pièces neuves parce qu’ils payent une prime d’assurance. Ils souhaitent une remise à neuf de leur véhicule. Mais les choses vont évoluer », commente Alexis Merkling, sous-directeur assurances de biens et de responsabilité à la Fédération française de l'assurance.